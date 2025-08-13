Тайна идеальной фигуры: как Катя Лель сохраняет форму, уделяя 30 минут в день

Катя Лель добивается красивой фигуры с помощью физических нагрузок

Певица Катя Лель поделилась секретами поддержания себя в хорошей физической форме.

На презентации парка развлечений Candyland в Бодруме Катя Лель рассказала, как ей удаётся сохранять хорошую фигуру.

Звезда отметила, что не стоит наполнять тарелку горой вкусностей. Она посоветовала кушать маленькими порциями и уметь себя контролировать.

Исполнительница хита "Мой мармеладный" призналась, что после отдыха поправилась на два килограмма, однако она надеется избавиться от лишнего веса в короткие сроки.

Артистка не забывает о физической активности.

"Каждый день я просыпаюсь и полчаса делаю физические упражнения, дыхательные практики, чтобы чувствовать себя в хорошей форме и согнать лишнюю жидкость", — цитирует слова Лель "Радио 1".

Знаменитость отметила, что отказалась от бега в пользу ходьбы быстрым шагом.

Екатери́на Никола́евна (Катя) Лель (урождённая Чупри́нина; род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен. Заслуженная артистка России (2025), народная артистка Чечни (2008) и Кабардино-Балкарии (2009).



