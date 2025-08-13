Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мучнистая роса на томатах: признаки и эффективное лечение
Китайские шины теряют форму после зимнего хранения — предупреждение специалистов
Юрист Остапенко: сотрудника могут уволить за длительные походы в туалет без уважительной причины
Рынок аренды в Москве: где найти однокомнатную квартиру за 25 тысяч?
В России восстановят звонки в WhatsApp и Telegram при соблюдении законов РФ
Летний отдых без долгов: как Roccella Ionica изменила правила игры
Анализ крови — самый популярный способ определения биологического возраста
Создайте дефицит 500 ккал в день, чтобы терять 0,5 кг веса в неделю
Восстановление волос на молекулярном уровне в домашних условиях: как это сделать

Тайна идеальной фигуры: как Катя Лель сохраняет форму, уделяя 30 минут в день

Катя Лель добивается красивой фигуры с помощью физических нагрузок
1:04
Шоу-бизнес

Певица Катя Лель поделилась секретами поддержания себя в хорошей физической форме.

Певица Катя Лель
Фото: ВК-аккаунт Кати Лель by неизвестен is licensed under public doman
Певица Катя Лель

На презентации парка развлечений Candyland в Бодруме Катя Лель рассказала, как ей удаётся сохранять хорошую фигуру.

Звезда отметила, что не стоит наполнять тарелку горой вкусностей. Она посоветовала кушать маленькими порциями и уметь себя контролировать.

Ранее Ида Галич заявила, что хочет после родов выглядеть как Оксана Самойлова.

Исполнительница хита "Мой мармеладный" призналась, что после отдыха поправилась на два килограмма, однако она надеется избавиться от лишнего веса в короткие сроки.

Артистка не забывает о физической активности.

"Каждый день я просыпаюсь и полчаса делаю физические упражнения, дыхательные практики, чтобы чувствовать себя в хорошей форме и согнать лишнюю жидкость", — цитирует слова Лель "Радио 1".

Знаменитость отметила, что отказалась от бега в пользу ходьбы быстрым шагом.

Уточнения

Екатери́на Никола́евна (Катя) Лель (урождённая Чупри́нина; род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен. Заслуженная артистка России (2025), народная артистка Чечни (2008) и Кабардино-Балкарии (2009).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Физиологи: чередование упражнений повышает эффективность силовых тренировок
Новости спорта
Физиологи: чередование упражнений повышает эффективность силовых тренировок Аудио 
Шторы как перегородка: модный и функциональный способ зонировать комнату
Недвижимость
Шторы как перегородка: модный и функциональный способ зонировать комнату Аудио 
Популярное
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате

Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.

Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Яркие яйца тинаму помогают птицам выживать в условиях высокого риска хищников
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Не костёр манил волка: как охотники ледникового века приручали хищников силой и хитростью
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
Перегородки уходят в прошлое: шторы — главный тренд зонирования в 2025 году
Перегородки уходят в прошлое: шторы — главный тренд зонирования в 2025 году
Последние материалы
Тренер "Динамо" Махачкала Биджиев назвал состав "Спартака" сильным после матча Кубка России
Пошаговая инструкция по ручному опылению огурцов для получения семян
Rafale против Су-35: Индонезия делает сомнительный выбор
Эксперты: виляние хвостом вправо означает радость, влево — тревогу у собак
La Nouvelle Tribune: попытки Трампа урегулировать конфликт Конго и Руанды не дали результата
Лула да Силва анонсировал переговоры БРИКС по пошлинам США
Риелтор Бендриков назвал районы Москвы с арендой квартиры за 45–50 тыс рублей
Алкоголь при грудном вскармливании вызывает нарушения развития мозга ребёнка
Ипотечные выдачи Сбера в июле 2025 года достигли рекордных 228,7 млрд рублей
Опасности греческих пляжей: 5 мест, которые лучше обходить
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.