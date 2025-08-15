Феномен ленивых танцоров Булановой: певица вынесла неожиданный вердикт

Татьяна Буланова призналась, что её танцоры не старались на концерте

Татьяна Буланова прокомментировала ситуацию с танцорами на своём недавнем концерте, отметив, что они не проявили должной активности. В Сети появилось видео, на котором видно, как артисты выполняют хореографию без особого энтузиазма, что вызвало волну пародий и шуток от пользователей, включая некоторых известных личностей.

Певица признала, что танцоры не приложили усилий, что и привлекло к ним внимание зрителей.

"Танцоры, честно говоря, просто не очень старались, потому залетели в такой вот тренд", — передаёт слова Булановой "СтарХит".

Татьяна добавила, что не расстроена тем, что внимание публики сосредоточилось на танцорах, так как её ждёт много работы впереди.

"Мне абсолютно всё равно. У меня есть своя работа, расписанная до мая следующего года, которая никак не была связана с этим стихийным хайпом, поэтому я не обращаю внимания на этот странный ажиотаж", — поделилась она.

