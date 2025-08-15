Феномен ленивых танцоров Булановой: певица вынесла неожиданный вердикт

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:00
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова прокомментировала ситуацию с танцорами на своём недавнем концерте, отметив, что они не проявили должной активности. В Сети появилось видео, на котором видно, как артисты выполняют хореографию без особого энтузиазма, что вызвало волну пародий и шуток от пользователей, включая некоторых известных личностей.

Татьяна Буланова
Фото: commons.wikimedia.org by Harbin harbin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Татьяна Буланова

Певица признала, что танцоры не приложили усилий, что и привлекло к ним внимание зрителей.

"Танцоры, честно говоря, просто не очень старались, потому залетели в такой вот тренд", — передаёт слова Булановой "СтарХит".

Татьяна добавила, что не расстроена тем, что внимание публики сосредоточилось на танцорах, так как её ждёт много работы впереди.

"Мне абсолютно всё равно. У меня есть своя работа, расписанная до мая следующего года, которая никак не была связана с этим стихийным хайпом, поэтому я не обращаю внимания на этот странный ажиотаж", — поделилась она.

Уточнения

Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, актриса.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
