Тайна гибели зятя Пригожина: почему общественность винит продюсера, а близкие встали на его защиту

Иосифа Пригожина обвиняют в том, что он не уберёг зятя от гибели на СВО

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После трагической гибели зятя на территории проведения специальной военной операции продюсер Иосиф Пригожин оказался под шквалом критики. Как передаёт Telegram-канал "Свита Короля", общественность обвиняет его в том, что он не смог уберечь родственника от участия в боевых действиях, в то время как сын его супруги Валерии избежал подобной участи.

Фото: commons.wikimedia.org by Yv3010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Иосиф Пригожин

Евгений Ткаченко, муж дочери Пригожина Данаи, отправился в зону СВО осенью прошлого года. После длительного периода отсутствия связи в 2025 году он был официально признан погибшим.

В ответ на обвинения близкое окружение продюсера прокомментировало ситуацию. По их словам, решение Евгения отправиться на фронт было исключительно его собственным, осознанным выбором.

"Никого Иосиф не отмазывал. Они с Валерией много делают для нашей победы. Муж Данаи сам пошёл, это был его выбор, почему Иосиф должен отвечать за это?" — сообщил инсайдер.

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.