Плюшевый медведь с сюрпризом: какой подарок Крутому сделала Пугачёва за Любовь, похожую на сон

Крутой вспомнил, как Пугачёва подарила ему за песню плюшевого медведя с деньгами

Игорь Крутой поделился в эфире программы FAMETIME TV интересным воспоминанием о начале своей карьеры. Композитор рассказал, что именно Алла Пугачёва стала первой артисткой, которая щедро оплатила его труд за создание песни.

Речь идёт о знаменитой композиции "Любовь, похожая на сон", написанной специально для творческого вечера Пугачёвой в Театре оперетты. Крутой признался, что работа над этой песней была непростой: он создал целых 18 вариантов, прежде чем получил одобрение Примадонны.

"Я услышал, как она спела, и покрылся мурашками", — поделился впечатлениями композитор.

В качестве оплаты за свою работу Игорь Крутой получил свой первый значительный гонорар. По его словам, Алла Борисовна вручила ему плюшевого медведя, который держал мешочек с деньгами.

"Потом выяснилось, что там 5 тысяч долларов: Пугачёва прислала. Хотя ещё неизвестно, кто кому должен заплатить", — резюмировал Крутой.

И́горь Я́ковлевич Круто́й (укр. Ігор Якович Крутий; род. 29 июля 1954, Гайворон, Кировоградская область) — советский, украинский и российский эстрадный композитор, продюсер, пианист, певец.



