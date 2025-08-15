Плюшевый медведь с сюрпризом: какой подарок Крутому сделала Пугачёва за Любовь, похожую на сон

Игорь Крутой поделился в эфире программы FAMETIME TV интересным воспоминанием о начале своей карьеры. Композитор рассказал, что именно Алла Пугачёва стала первой артисткой, которая щедро оплатила его труд за создание песни.
Речь идёт о знаменитой композиции "Любовь, похожая на сон", написанной специально для творческого вечера Пугачёвой в Театре оперетты. Крутой признался, что работа над этой песней была непростой: он создал целых 18 вариантов, прежде чем получил одобрение Примадонны.
"Я услышал, как она спела, и покрылся мурашками", — поделился впечатлениями композитор.
В качестве оплаты за свою работу Игорь Крутой получил свой первый значительный гонорар. По его словам, Алла Борисовна вручила ему плюшевого медведя, который держал мешочек с деньгами.
"Потом выяснилось, что там 5 тысяч долларов: Пугачёва прислала. Хотя ещё неизвестно, кто кому должен заплатить", — резюмировал Крутой.
И́горь Я́ковлевич Круто́й (укр. Ігор Якович Крутий; род. 29 июля 1954, Гайворон, Кировоградская область) — советский, украинский и российский эстрадный композитор, продюсер, пианист, певец.
