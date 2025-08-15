Маргарита Симоньян поделилась секретом глубокой веры: роль прабабушки и чудо на пляже

Маргарита Симоньян рассказала, что стала христианкой благодаря прабабушке

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На Молодёжном историко-культурном форуме "Истоки" главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась личными воспоминаниями о своём духовном пути. Она рассказала, что её прабабушка, которая скончалась, когда Маргарите было восемь лет, сыграла ключевую роль в её отношении к религии. Именно прабабушка привила ей глубокую веру в Бога и научила обязательно молиться перед сном.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Маргарита Симоньян

Симоньян подчеркнула, что её прабабушка принадлежала к поколению людей, которые подвергались преследованиям и даже лишались жизни за свою христианскую веру. Маргарита отметила, что прабабушка всю жизнь оставалась истинной христианкой и ни разу не усомнилась в правильности этого пути, несмотря на пережитые трудности.

В подростковые годы у Маргариты Симоньян был период сомнений и отхода от религиозных убеждений, однако, по её словам, возвращение к вере произошло благодаря случайному стечению обстоятельств. Однажды на пляже в Краснодаре она потеряла свой крестик. Спустя год крестик нашёлся, и Симоньян считает, что этому помогли её слёзы и молитвы.

Уточнения

Маргари́та Симо́новна Симонья́н (род. 6 апреля 1980, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, медиаменеджер, главный редактор и сценаристка.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.