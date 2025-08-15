На Молодёжном историко-культурном форуме "Истоки" главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась личными воспоминаниями о своём духовном пути. Она рассказала, что её прабабушка, которая скончалась, когда Маргарите было восемь лет, сыграла ключевую роль в её отношении к религии. Именно прабабушка привила ей глубокую веру в Бога и научила обязательно молиться перед сном.
Симоньян подчеркнула, что её прабабушка принадлежала к поколению людей, которые подвергались преследованиям и даже лишались жизни за свою христианскую веру. Маргарита отметила, что прабабушка всю жизнь оставалась истинной христианкой и ни разу не усомнилась в правильности этого пути, несмотря на пережитые трудности.
В подростковые годы у Маргариты Симоньян был период сомнений и отхода от религиозных убеждений, однако, по её словам, возвращение к вере произошло благодаря случайному стечению обстоятельств. Однажды на пляже в Краснодаре она потеряла свой крестик. Спустя год крестик нашёлся, и Симоньян считает, что этому помогли её слёзы и молитвы.
Маргари́та Симо́новна Симонья́н (род. 6 апреля 1980, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, медиаменеджер, главный редактор и сценаристка.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.