Гурам Амарян связал себя узами брака: что известно об избраннице комика?

Комик Гурам Амарян из шоу Stand Up взял в жёны 21-летнюю студентку

32-летний звезда шоу "Comedy Баттл", "Открытый микрофон" и Stand Up Гурам Амарян отпраздновал свадьбу. Кто избранница комика?

Комик Гурам Амарян

Женой Гурама Амаряна стала студентка Российской академии народного хозяйства и государственной службы Эка Мстоян.

12 августа состоялось торжество бракосочетания 32-летнего юмориста Гурама Амаряна и 21-летней девушки Эки Мстоян.

Ранее артист отмечал, что мечтает создать союз, основанный исключительно на искренних чувствах. Однако для него также имело большое значение то, чтобы избранница была представительницей той же этнической группы, что и сам комик — езидов (малочисленного этноса курдов, традиционно обитавших на землях современного Ирака).

По всей видимости, оба пожелания молодого человека исполнились. Эка Мстоян принадлежит именно к этому народу. Он при этом уроженка Москвы.

Девушка углублённо занимается изучением финансов и банковского дела в известном вузе Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

Обручение с молодой особой было объявлено Гурамом весной месяце текущего года. Комик откровенно отмечал, что ему хочется проявлять заботу, имея рядом близкого человека.

Церемония венчания проходила согласно традиционным обычаям народа езиды, особо запоминающимся элементом праздника оказались народные пляски.

Наряды новобрачных отличались классической элегантностью: мужчина предпочел строгий тройной костюм, а женщина очаровательно выглядела в белом свадебном одеянии с обнажёнными плечами.

Уточнения

Ези́ды (курд. Êzidî, эзди) — курдоязычная эндогамная этнорелигиозная группа, коренное население Курдистана, географического региона в Западной Азии, который включает части Ирака, Сирии, Турции и Ирана.



