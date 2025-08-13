Али-баба в мире шоу-бизнеса: кто скрывается под личиной арабского шейха Анастасии Волочковой?

Стало известно, что под личиной арабского шейха, который хотел украсть Анастасию Волочкову, скрывается весёлый армянин.
Telegram-канал "Светский хроник" разоблачил мужчину по имени Аркади, который выдавал себя на светских мероприятиях с участием российских звёзд за арабского шейха.
Анастасия Волочкова стала часто публиковать посты с неким мужчиной, одетым как арабский шейх.
Балерина даже стала мечтать о свадьбе с заморским красавцем в Эмиратах, однако мечты разбились о суровую реальность.
"Под белыми одеждами скрывался чистокровный армянин и большой шутник", — гласят результаты расследования.
Ранее Анастасия Волочкова прокомментировала инцидент в самолёте и назвала свои ноги священными.
Шейх (араб. شيخ — старец, старшина, староста) — почётное звание, присваиваемое видному богослову в исламе. Этот термин имеет множество значений, охватывающих религиозные, социокультурные и политические аспекты.
