Арабский шейх Анастасии Волочковой оказался ряженым армянином

Стало известно, что под личиной арабского шейха, который хотел украсть Анастасию Волочкову, скрывается весёлый армянин.

Telegram-канал "Светский хроник" разоблачил мужчину по имени Аркади, который выдавал себя на светских мероприятиях с участием российских звёзд за арабского шейха.

Анастасия Волочкова стала часто публиковать посты с неким мужчиной, одетым как арабский шейх.

Балерина даже стала мечтать о свадьбе с заморским красавцем в Эмиратах, однако мечты разбились о суровую реальность.

"Под белыми одеждами скрывался чистокровный армянин и большой шутник", — гласят результаты расследования.

Шейх (араб. شيخ‎ — старец, старшина, староста) — почётное звание, присваиваемое видному богослову в исламе. Этот термин имеет множество значений, охватывающих религиозные, социокультурные и политические аспекты.



