Первый признак болезни: младший сын Марии Погребняк заболел — как отреагировала мать

0:56
Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк поделилась своими неприятностями с подписчиками. Она сообщила, что её младший сын Володя впервые заболел.

Блогер Мария Погребняк с сыновьями
Фото: Телеграм-канал Марии Погребняк by неизвестен is licensed under public doman
Блогер Мария Погребняк с сыновьями

Многодетная мать Мария Погребняк пожаловалась на то, что у её сына Володи впервые за 11 месяцев поднялась температура до 38,5 градусов.

Она обратилась за помощью к педиатру. Врач сделал малышу тест на ковид. Пугающий диагноз не подтвердился.

"Назначил от горла — Тантум Верде. Свечи — Кипферон. От температуры — Нурофен", — сообщила звезда интернета.

Ранее Мария Погребняк признавалась, что у неё появилась неожиданная материнская фобия. Она отмечала, что очень боится, что её малыш подавиться. Блогер вспомнила, что со старшими детьми у неё таких страхов не возникало.

Уточнения

Ибупрофе́н — лекарственное средство, нестероидный противовоспалительный препарат (далее — НПВП) из группы производных пропионовой кислоты, обладающий болеутоляющим и жаропонижающим действием.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
