Первый признак болезни: младший сын Марии Погребняк заболел — как отреагировала мать

Блогер Мария Погребняк поделилась своими неприятностями с подписчиками. Она сообщила, что её младший сын Володя впервые заболел.
Многодетная мать Мария Погребняк пожаловалась на то, что у её сына Володи впервые за 11 месяцев поднялась температура до 38,5 градусов.
Она обратилась за помощью к педиатру. Врач сделал малышу тест на ковид. Пугающий диагноз не подтвердился.
"Назначил от горла — Тантум Верде. Свечи — Кипферон. От температуры — Нурофен", — сообщила звезда интернета.
Ранее Мария Погребняк признавалась, что у неё появилась неожиданная материнская фобия. Она отмечала, что очень боится, что её малыш подавиться. Блогер вспомнила, что со старшими детьми у неё таких страхов не возникало.
