Джеки Чан раскритиковал кинопроизводство США за спешку на съёмочной площадке

Звезда боевиков Джеки Чан поведал, каким тяжёлым был его путь к славе и успеху.

Актёр Джеки Чан получил престижную награду — премию Пардо за карьеру на 78-м Международном кинофестивале Локарно.

9 августа актёр появился на красной дорожке фестиваля вместе с двумя плюшевыми медведями-пандами, раздавая автографы и фотографируясь с фанатами.

Семидесятилетний актёр рассказал газете La Stampa о своем начале карьеры.

"Отец записал меня в Китайскую академию исполнительских искусств в Гонконге. Мне тогда было шесть с половиной лет, и я любил драться, казалось, это подходящее место. Я провёл много лет в этой школе, соблюдая строгую дисциплину: подъём в 5:30 утра, физическое наказание, если нарушали правила или ошибались, изнуряющие упражнения боевых искусств. Утром ломал себе бедро, днём тренировался, привыкая терпеть боль, что потом пригодилось в кино", — поделился воспоминаниями артист.

Мир хотел видеть в Джеки Чане наследника Брюса Ли, однако у самого актёра были другие цели. Он хотел быть не просто талантливым каскадёром, но и признанным актёром. Брюс Ли похвалил однажды Чана за хорошо исполненный трюк на съёмочной площадке.

Джекки много работал, чтобы обрести независимость, и в конце концов добился успеха.

"Я ставлю бои танцевальным образом, и это требует месяцев репетиций и подготовки", — отметил звезда боевиков, раскритиковав киноиндустрию США за неуместную скорость постановки трюков.

Кульминационным моментом стало участие в фильме "Час пик". Артист отметил, что включался во все процессы кинопроизводства, начиная от освещения до операторского искусства.

