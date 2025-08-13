Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:50
Шоу-бизнес

Похороны Джейн Питт раскроют, как её связь с 14 внуками продолжает влиять на семью. Она оставила незабвенные традиции любви и тепла.

Актёр Брэд Питт
Фото: ВК-аккаунт Брэда Питта by неизвестен is licensed under public doman
Актёр Брэд Питт

Некролог, опубликованный семьёй, подчёркивает связь Джейн с её 14 внуками и традицию, которую она поддерживала с ними.

Мать Брэда Питта была бабушкой 14 внуков, каждого из которых она любила одинаково сильно.

Джейн Эйт Пит умерла 5 августа в возрасте 84 лет, печальная новость была подтверждена её семьей. Мать Брэда, бывшая учительница, пережили муж Билл, трое детей — Пит, Даг и Джулия, а также 14 внуков.

61-летний Брэд имеет шестерых детей от бывшей жены Анджелины Джоли — 24-летнего Мэддокса, 21-летнего Пакса, 20-летнюю Захару, 19-летнюю Шайло и 17-летних близнецов Вивиан и Нокса. Между тем, его брат Даг является отцом троих детей — Лондона, Сидни и Рэгана, а Джулия мать пятерых: Кайла, Джози, Райли, Кэдэна и Круза.

В опубликованном некрологе семья подчеркивает особую связь Джейн с её внуками.

"Знаменита своим ласковым прозвищем "Бабушка", Джейн находила огромное удовольствие в признании уникальности каждого внука посредством индивидуальных традиций, известных своей любовью как "Ваш особенный день", — гласит некролог.

Джейн, воспитавшая свою семью в Спрингфилде, штат Миссури, много проводила время с близкими людьми.

В печально послании говорится, что Джейн была талантливым художником, выражавшим себя наиболее ярко через рисунок.

Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух «Оскаров», двух BAFTA, двух «Золотых глобусов» и одной «Эмми». С 2006 по 2008 год Питт фигурировал в списке Forbes Celebrity 100, в 2007 году в списке Time 100.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
