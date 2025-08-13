В память о маме Брэда Питта: как она создала необычные традиции с 14 внуками — секреты любви

Мама Брэда Питта при жизни установила особую традицию с 14 внуками

Похороны Джейн Питт раскроют, как её связь с 14 внуками продолжает влиять на семью. Она оставила незабвенные традиции любви и тепла.

Некролог, опубликованный семьёй, подчёркивает связь Джейн с её 14 внуками и традицию, которую она поддерживала с ними.

Мать Брэда Питта была бабушкой 14 внуков, каждого из которых она любила одинаково сильно.

Джейн Эйт Пит умерла 5 августа в возрасте 84 лет, печальная новость была подтверждена её семьей. Мать Брэда, бывшая учительница, пережили муж Билл, трое детей — Пит, Даг и Джулия, а также 14 внуков.

61-летний Брэд имеет шестерых детей от бывшей жены Анджелины Джоли — 24-летнего Мэддокса, 21-летнего Пакса, 20-летнюю Захару, 19-летнюю Шайло и 17-летних близнецов Вивиан и Нокса. Между тем, его брат Даг является отцом троих детей — Лондона, Сидни и Рэгана, а Джулия мать пятерых: Кайла, Джози, Райли, Кэдэна и Круза.

В опубликованном некрологе семья подчеркивает особую связь Джейн с её внуками.

"Знаменита своим ласковым прозвищем "Бабушка", Джейн находила огромное удовольствие в признании уникальности каждого внука посредством индивидуальных традиций, известных своей любовью как "Ваш особенный день", — гласит некролог.

Джейн, воспитавшая свою семью в Спрингфилде, штат Миссури, много проводила время с близкими людьми.

В печально послании говорится, что Джейн была талантливым художником, выражавшим себя наиболее ярко через рисунок.

Уточнения

