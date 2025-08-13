Артемий Лебедев шокировал: у него родился одиннадцатый ребёнок — кто мать?

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артемий Лебедев стал отцом в одиннадцатый раз и показал фото с ребёнком
Дизайнер Артемий Лебедев активно поднимает демографию в стране — на свет появился его одиннадцатый ребёнок.

50-летний Артемий Лебедев разместил в социальных сетях фото с наследником на руках. Дизайнер запечатлён в родильной палате в медицинской экипировке.

"Когда у заказчика с исполнителем любовь, получается лучший дизайн на свете. Проверено в одиннадцатый раз!" — написал дизайнер под кадрами.

Лебедев не раскрывает имя матери ребёнка. Подписчики дизайнера уже сбились со счёту, пытаясь понять личную жизнь Артемия. Фолловеры шутят, что Лебедев выглядит с ребёнком на руках так, будто он сам его родил.

В его огромной семье пятеро дочерей и шестеро сыновей, рожденных от шести разных женщин. Старшему из детей — 24 года, а младшей — всего один день.

Последней официальной супругой дизайнера и матерью его шестерых детей была Алёна Иванова. Брак с ней распался в 2024 году. Лебедев заявлял, что больше не планирует вступать в официальных брак, так как это мужчине невыгодно.

Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975, Москва, СССР) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
