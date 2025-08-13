Филипп Киркоров с дочерью: как 14-летняя Алла-Виктория покоряет греческие просторы

Филипп Киркоров показал, как отдыхает с дочерью в солнечной Греции

Певец Филипп Киркоров весело проводит время с 14-летней дочерью Аллой-Викторией в Греции.

Филипп Киркоров опубликовал в социальных сетях кадры, на которых он запечатлён с дочкой Аллой-Викторией. Знаменитый отец и наследница выбрали для отдыха райский уголок природы с красивой древней архитектурой.

"Наши греческие каникулы", — подписал кадры артист.

Поклонники короля российской эстрады обратили внимание на то, как подросла девочка. Фанаты певца отмечают, что Алла-Виктория благодаря своему высокому росту претендует на модельную внешность.

Киркоров признавался, что его дочка не испытывает особой тяги к учёбе. Сын Мартин при этом радует отца своим прилежанием в деле освоения школьных наук.

