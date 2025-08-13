Филипп Киркоров с дочерью: как 14-летняя Алла-Виктория покоряет греческие просторы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Филипп Киркоров показал, как отдыхает с дочерью в солнечной Греции
0:51
Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров весело проводит время с 14-летней дочерью Аллой-Викторией в Греции.

Певец Филипп Киркоров с дочкой
Фото: Инстаграм Филиппа Киркорова by неизвестен is licensed under public doman
Певец Филипп Киркоров с дочкой

Филипп Киркоров опубликовал в социальных сетях кадры, на которых он запечатлён с дочкой Аллой-Викторией. Знаменитый отец и наследница выбрали для отдыха райский уголок природы с красивой древней архитектурой.

"Наши греческие каникулы", — подписал кадры артист.

Поклонники короля российской эстрады обратили внимание на то, как подросла девочка. Фанаты певца отмечают, что Алла-Виктория благодаря своему высокому росту претендует на модельную внешность.

Киркоров признавался, что его дочка не испытывает особой тяги к учёбе. Сын Мартин при этом радует отца своим прилежанием в деле освоения школьных наук.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения.

Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
