Мама Тимати согласилась на титул валиде на фоне скандала с перерезанием пуповины

Мама рэпера Тимати Синона Юнусова отреагировала на обвинения в желании доминировать над жизнью взрослого сына.
Мама Тимати собственноручно перерезала пуповину у внучки, которую родила избранница рэпера Валентина Иванова.
В Сети удивились такой семейной идиллии и предположили, что женщина занимает слишком много места в личной жизни наследника. Симону в шутку назвали валиде — титул матери царствующего турецкого султана.
Юнусова объяснила хейтерам, что им понадобится целая жизнь, чтобы правильно оценивать поступки других людей.
"Выпустив дозу "яда", вы стали чуточку добрее и удовлетвореннее на короткое время, согласитесь, это же здорово, когда тебя "отпускает"!" — высказалась мама музыканта.
Она пожелала тем, кто на неё нападает, здоровья и мудрости. Подписалась она титулом валиде.
Ранее Ксения Собчак объяснила смысл перерезания Симоной пуповины внучки.
Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; тат. Тимур Илдар улы Юнысов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.