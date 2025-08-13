Мама Тимати согласилась на титул валиде на фоне скандала с перерезанием пуповины

Маме Тимати польстил титул валиде после нападок из-за перерезания пуповины

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мама рэпера Тимати Синона Юнусова отреагировала на обвинения в желании доминировать над жизнью взрослого сына.

Фото: ВК-аккаунт Симоны Юнусовой by неизвестен is licensed under public doman Мама рэпера Тимати Симона Юнусова с невесткой

Мама Тимати собственноручно перерезала пуповину у внучки, которую родила избранница рэпера Валентина Иванова.

В Сети удивились такой семейной идиллии и предположили, что женщина занимает слишком много места в личной жизни наследника. Симону в шутку назвали валиде — титул матери царствующего турецкого султана.

Юнусова объяснила хейтерам, что им понадобится целая жизнь, чтобы правильно оценивать поступки других людей.

"Выпустив дозу "яда", вы стали чуточку добрее и удовлетвореннее на короткое время, согласитесь, это же здорово, когда тебя "отпускает"!" — высказалась мама музыканта.

Она пожелала тем, кто на неё нападает, здоровья и мудрости. Подписалась она титулом валиде.

Ранее Ксения Собчак объяснила смысл перерезания Симоной пуповины внучки.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; тат. Тимур Илдар улы Юнысов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.