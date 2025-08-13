Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ESA использовала лунный кратер для настройки радара миссии JUICE
Врач Ольга Столярова: допустимая норма нитратов в арбузах — до 60 мг/кг по СанПиНу
Политолог: на судьбу Орбана может повлиять исход конфликта на Украине
В Сургуте родился мальчик весом 5,5 кг и ростом 62 см
В Госдуме объяснили необходимость частичной блокировки звонков в мессенджерах
Перепады влаги и температуры вызывают трещины на помидорах
Кардиотренировки и изоляция ягодиц помогут улучшить форму бёдер — мнение тренера
Учёные выяснили, что приручение волка началось 15–30 тысяч лет назад в разных регионах мира
Оптимальные сроки осенней посадки клубники в разных регионах России

Мама Тимати согласилась на титул валиде на фоне скандала с перерезанием пуповины

Маме Тимати польстил титул валиде после нападок из-за перерезания пуповины
1:01
Шоу-бизнес

Мама рэпера Тимати Синона Юнусова отреагировала на обвинения в желании доминировать над жизнью взрослого сына.

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова с невесткой
Фото: ВК-аккаунт Симоны Юнусовой by неизвестен is licensed under public doman
Мама рэпера Тимати Симона Юнусова с невесткой

Мама Тимати собственноручно перерезала пуповину у внучки, которую родила избранница рэпера Валентина Иванова.

В Сети удивились такой семейной идиллии и предположили, что женщина занимает слишком много места в личной жизни наследника. Симону в шутку назвали валиде — титул матери царствующего турецкого султана.

Юнусова объяснила хейтерам, что им понадобится целая жизнь, чтобы правильно оценивать поступки других людей.

"Выпустив дозу "яда", вы стали чуточку добрее и удовлетвореннее на короткое время, согласитесь, это же здорово, когда тебя "отпускает"!" — высказалась мама музыканта.

Она пожелала тем, кто на неё нападает, здоровья и мудрости. Подписалась она титулом валиде.

Ранее Ксения Собчак объяснила смысл перерезания Симоной пуповины внучки.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; тат. Тимур Илдар улы Юнысов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кинологи составили рейтинг пород собак с лучшей обучаемостью и интеллектом
Домашние животные
Кинологи составили рейтинг пород собак с лучшей обучаемостью и интеллектом Аудио 
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Авто
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах Аудио 
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Король среди кошек с тайными слабостями: 7 минусов мейн-кунов
Король среди кошек с тайными слабостями: 7 минусов мейн-кунов
Последние материалы
В Госдуме объяснили необходимость частичной блокировки звонков в мессенджерах
Перепады влаги и температуры вызывают трещины на помидорах
Кардиотренировки и изоляция ягодиц помогут улучшить форму бёдер — мнение тренера
Учёные выяснили, что приручение волка началось 15–30 тысяч лет назад в разных регионах мира
Оптимальные сроки осенней посадки клубники в разных регионах России
Разморозку холодильника можно провести с использованием горячей воды и вентилятора
Косметологи предупреждают: мезороллер без стерильности ведёт к воспалению кожи
Потеря номерного знака авто требует обращения в ГАИ для фиксации факта
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения
SHOT: в России предложили штраф до 15 тысяч рублей за иранскую тонировку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.