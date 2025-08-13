Екатерина Гордон: Дибров шокирует своим поведением — вот как он игнорирует важные проблемы

Юрист Екатерина Гордон назвала поведение Дмитрия Диброва игрищем

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звёздный юрист Екатерина Гордон отреагировала на великодушное поведение Дмитрия Диброва, который распивает чаи со своей женой Полиной Дибровой.

Фото: Телеграм-канал Полины Дибровой by неизвестен is licensed under public doman Телеведущий Дмитрий Дибров с женой Полиной

Екатерина Гордон моментально отреагировала на кадры, на которых Дмитрий Дибров рассуждает о неверности женщин, мило общаясь с супругой.

Она продолжает защищать интересы Елены Товстик, у которой собираются отсудить детей. Гордон утверждает, что денег супруга миллионера Романа Товстика тоже не увидела.

"Дурят Ленку и обижают", — выразила своё мнение Екатерина.

Поведение Диброва вызывает у Гордон немалое удивление.

"Ну а от Диброва я ждала, честно говоря, чего-то большего, чем игрища с подношением чая в кадре", — отметила юрист.

Ранее певица Наталья Штурм раскритиковала Диброва за выбор молодых партнёрш на фоне развода.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. Ведущий шоу «Сессия» на «VK Видео» (с 8 июня 2023 по 2 мая 2024).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.