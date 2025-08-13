Екатерина Гордон: Дибров шокирует своим поведением — вот как он игнорирует важные проблемы

Звёздный юрист Екатерина Гордон отреагировала на великодушное поведение Дмитрия Диброва, который распивает чаи со своей женой Полиной Дибровой.
Екатерина Гордон моментально отреагировала на кадры, на которых Дмитрий Дибров рассуждает о неверности женщин, мило общаясь с супругой.
Она продолжает защищать интересы Елены Товстик, у которой собираются отсудить детей. Гордон утверждает, что денег супруга миллионера Романа Товстика тоже не увидела.
"Дурят Ленку и обижают", — выразила своё мнение Екатерина.
Поведение Диброва вызывает у Гордон немалое удивление.
"Ну а от Диброва я ждала, честно говоря, чего-то большего, чем игрища с подношением чая в кадре", — отметила юрист.
Ранее певица Наталья Штурм раскритиковала Диброва за выбор молодых партнёрш на фоне развода.
Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. Ведущий шоу «Сессия» на «VK Видео» (с 8 июня 2023 по 2 мая 2024).
