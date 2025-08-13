Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Екатерина Гордон: Дибров шокирует своим поведением — вот как он игнорирует важные проблемы

Юрист Екатерина Гордон назвала поведение Дмитрия Диброва игрищем
Звёздный юрист Екатерина Гордон отреагировала на великодушное поведение Дмитрия Диброва, который распивает чаи со своей женой Полиной Дибровой.

Телеведущий Дмитрий Дибров с женой Полиной
Фото: Телеграм-канал Полины Дибровой by неизвестен is licensed under public doman
Телеведущий Дмитрий Дибров с женой Полиной

Екатерина Гордон моментально отреагировала на кадры, на которых Дмитрий Дибров рассуждает о неверности женщин, мило общаясь с супругой.

Она продолжает защищать интересы Елены Товстик, у которой собираются отсудить детей. Гордон утверждает, что денег супруга миллионера Романа Товстика тоже не увидела.

"Дурят Ленку и обижают", — выразила своё мнение Екатерина.

Поведение Диброва вызывает у Гордон немалое удивление.

"Ну а от Диброва я ждала, честно говоря, чего-то большего, чем игрища с подношением чая в кадре", — отметила юрист.

Ранее певица Наталья Штурм раскритиковала Диброва за выбор молодых партнёрш на фоне развода.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. Ведущий шоу «Сессия» на «VK Видео» (с 8 июня 2023 по 2 мая 2024). 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
