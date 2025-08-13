Дмитрий Дибров в прямом эфире с женой: идиллия или прикрытие скандала?

Дмитрий Дибров вышел в ночной эфир с женой Полиной

Телеведущий Дмитрий Дибров удивил публику милым общением с женой Полиной Дибровой на фоне разгоревшегося скандала с изменой.

Дмитрий Дибров вышел в ночной прямой эфир в социальных сетях, чтобы порассуждать на тему супружеских измен. Эту щекотливую тему он решил преподнести сквозь призму художественной литературы.

Звезда ТВ продемонстрировал, что рядом с ним находится его жена Полина. Он вежливо вопросил супругу принести ему чай и намеренно задержал мать своих детей у видеокамеры.

Интернет-пользователей озадачила такая семейная идиллия на фоне громкого скандала. Полину заподозрили в отношениях с миллиардером Романом Товстиком.

Ранее звёздного юриста Екатерину Гордон удивило развитие предполагаемого бракоразводного процесса. Она предположила, что межу Дибровым и Товстиком произошёл некий договорнячок.

