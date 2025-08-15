Сальма Хайек рассказала, как Дональд Трамп пытался закрутить с ней роман за спиной у её бойфренда

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сальма Хайек рассказала, что Дональд Трамп пытался отбить её у бойфренда
Актриса Сальма Хайек вспомнила, как Дональд Трамп уговаривал её пойти с ним на свидание.

Актриса Сальма Хайек
Фото: ВК-аккаунт Сальмы Хайек by неизвестен is licensed under public doman
Актриса Сальма Хайек

Сальма Хайек на одном из американским ТВ-шоу рассказала забавную историю, связанную с Дональдом Трампом.

Она поведала, что присутствовала со своим бойфрендом на публичном мероприятии, где находился Дональд Трамп. Будущий президент США, по словам актрисы, был очень галантен и накрыл её своим пиджаком, когда она замёрзла.

Политик быстро подружился с её молодым человеком и приглашал парочку погостить в его отеле. Позже они обменялись телефонами.

Трамп вскоре позвонил Сальме с предложением о свидании. Актриса напомнила Дональду, что находится в отношениях. На это политик ответил, что мужчина, который находится рядом с ней, её не достоин.

Хайек ответила отказом от предложения Трампа, хотя была вынуждена признать, что её отношения с тем мужчиной действительно не сложились.

Уточнения

Са́льма Ха́йек Пино́ (исп. Salma Hayek Pinault; урождённая — Са́льма Вальга́рма Ха́йек Химе́нес (исп. Salma Valgarma Hayek Jiménez); род. 2 сентября 1966, Коацакоалькос, Веракрус, Мексика) — мексикано-американская актриса, кинорежиссёр и продюсер.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
