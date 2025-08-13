Мадонна обратилась к Папе Римскому: её материнское сердце не выдерживает страданий детей Палестины!

Мадонна призвала Папу Римского заняться спасением палестинских детей

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Мадонна обратилась к Папе Римскому по поводу судьбы детей Палестины.

Фото: ВК-аккаунт Мадонны by неизвестен is licensed under public doman Певица Мадонна

Мадонна призвала Папу Римского поучаствовать в спасении детей Палестины. Она считает, что главе Католической Церкви следует ходатайствовать об открытии гуманитарного коридора из Сектора Газа.

Исполнительница отметила, что её материнское сердце не выдерживает видеть страдание палестинских детей. Она считает, что только Папе Римскому позволят посетит Газу.

"Нам необходимо, чтобы ворота гуманитарной помощи были полностью открыты, чтобы спасти этих невинных детей. Времени больше не осталось. Пожалуйста, согласитесь на поездку", — попросила Мадонна понтифика.

Ранее певица Мадонна помирилась с Элтоном Джоном.

Уточнения

Па́пство (лат Pontifex Romanus) — богословский и религиозно-политический институт католицизма, устанавливающий па́пу ри́мского, то есть дословно отца Рима, видимым главой всей Католической церкви.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.