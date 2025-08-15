Первый юбилей сына Валерия Сюткина: певец показал пятилетнего наследника

Валерий Сюткин показал пятилетнего сына в день рождения мальчика

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В семье певца Валерия Сюткина праздник — отмечают первый юбилей маленького наследника.

Фото: Инстаграм Виолы Сюткиной by неизвестен is licensed under public doman Певец Валерий Сюткин с семьёй

Супруга 67-летнего Валерия Сюткина Виола опубликовала в социальных сетях яркие семейные снимки. На фото запечатлена супружеская пара с сыном-дошкольником.

"С днём рождения, наш сын! С твоим первым юбилеем! 5 лет! Познавай этот мир, учись, радуйся! Будь здоров и счастлив, а мы всегда будем рядом", — гласит подпись под фото.

У Сюткина и Виолы двое детей — дочь Виола 1996-го года рождения и сын Лев, который появился на свет в 2020 году. Мальчик был зачат с помощью ЭКО.

Сюткин отмечал, что родительство в преклонном возрасте ощущается совсем иначе. Он заявлял, что получает огромное удовольствие от общения с сыном.

Уточнения

Вале́рий Мила́дович Сю́ткин (род. 22 марта 1958 года, Москва) — советский и российский певец, музыкант, композитор, поэт-песенник и телеведущий, автор текстов песен для рок-н-ролл группы «Браво». Заслуженный артист России (2008).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.