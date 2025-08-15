Как Илья Авербух прививает дочери любовь к традициям: трогательные кадры с годовалой малышкой

Илья Авербух показал, как воспитывает дочь по старым канонам

Фигурист Илья Авербух показал, как прививает дочери любовь к старым культурным традициям.

Фото: Инстаграм Лизы Арзамасовой by неизвестен is licensed under public doman Фигурист Илья Авербух и актриса Лиза Арзамасова с детьми

Илья Авербух продемонстрировал, в какой идиллической атмосфере растёт его годовалая дочь Лия.

Он опубликовал в социальный сетях видео, на котором малышка скачет на деревянной лошадке. Фигурист перевёл камеру на проигрыватель с пластинками. Девочке включили сказку о царе Салтане Александра Пушкина в прочтении талантливых артистов прошлого.

Недавно Лии исполнился 1 годик. Улыбчивая малышка принимала подарки и играла в компании двух старших братиков.

Ранее Илья Авербух признался, что переживает из-за разницы в возрасте с Лизой Арзамасовой.

