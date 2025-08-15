Как Илья Авербух прививает дочери любовь к традициям: трогательные кадры с годовалой малышкой

Фигурист Илья Авербух показал, как прививает дочери любовь к старым культурным традициям.
Илья Авербух продемонстрировал, в какой идиллической атмосфере растёт его годовалая дочь Лия.
Он опубликовал в социальный сетях видео, на котором малышка скачет на деревянной лошадке. Фигурист перевёл камеру на проигрыватель с пластинками. Девочке включили сказку о царе Салтане Александра Пушкина в прочтении талантливых артистов прошлого.
Недавно Лии исполнился 1 годик. Улыбчивая малышка принимала подарки и играла в компании двух старших братиков.
Ранее Илья Авербух признался, что переживает из-за разницы в возрасте с Лизой Арзамасовой.
Илья́ Изясла́вич Авербу́х (род. 18 декабря 1973, Москва) — советский и российский фигурист еврейского происхождения, выступавший в танцах на льду.
