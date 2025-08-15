Как Илья Авербух прививает дочери любовь к традициям: трогательные кадры с годовалой малышкой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Илья Авербух показал, как воспитывает дочь по старым канонам
Шоу-бизнес

Фигурист Илья Авербух показал, как прививает дочери любовь к старым культурным традициям.

Фигурист Илья Авербух и актриса Лиза Арзамасова с детьми
Фото: Инстаграм Лизы Арзамасовой by неизвестен is licensed under public doman
Фигурист Илья Авербух и актриса Лиза Арзамасова с детьми

Илья Авербух продемонстрировал, в какой идиллической атмосфере растёт его годовалая дочь Лия.

Он опубликовал в социальный сетях видео, на котором малышка скачет на деревянной лошадке. Фигурист перевёл камеру на проигрыватель с пластинками. Девочке включили сказку о царе Салтане Александра Пушкина в прочтении талантливых артистов прошлого.

Недавно Лии исполнился 1 годик. Улыбчивая малышка принимала подарки и играла в компании двух старших братиков. 

Ранее Илья Авербух признался, что переживает из-за разницы в возрасте с Лизой Арзамасовой.

Илья́ Изясла́вич Авербу́х (род. 18 декабря 1973, Москва) — советский и российский фигурист еврейского происхождения, выступавший в танцах на льду. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

