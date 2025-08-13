Леонтьев отказался от гастролей, но готов выступать за 50 тысяч долларов — известный секрет!

Объявивший о конце сценической карьеры Леонтьев готов спеть за 50 тысяч долларов

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Валерий Леонтьев отказался от гастрольных туров, однако он не поставил крест на разовых выступлениях.

Фото: ВК-аккаунт Валерия Леонтьева by неизвестен is licensed under public doman Певец Валерий Леонтьев

Продюсер Леонид Дзюник поведал, что гонорары Валерия Леонтьева начинаться от 50 тысяч долларов. Он объяснил, что не стоит путать заявления о завершении карьеры и само прекращение творческой деятельности.

Ранее Валерий Леонтьев сказал, что будет счастлив увидеть любимую публику на Новой волне.

"Он объявил, что у него больше гастролей не будет, но никто же ему не запрещает выступать. И это вполне нормально", — цитирует слова эксперта aif.ru.

Он привёл в пример Иосифа Кобзона, которые не прекращал выступления до самой кончины, несмотря на болезнь и преклонный образ.

Дзюник отметил, что Леонтьеву приходится выступать, чтобы покрывать свои расходы, так как живёт в Лос-Анджелесе с супругой. Он считает, что единичные выступления народного артиста России продолжатся в частном порядке.

Уточнения

Вале́рий Я́ковлевич Лео́нтьев (род. 19 марта 1949, Усть-Уса, Коми АССР) — советский и российский певец, киноактёр и композитор; народный артист Российской Федерации (1996), заслуженный артист Украинской ССР (1987), лауреат премии Ленинского комсомола (1985).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.