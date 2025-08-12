Хриплю и хрюкаю: Дана Борисова рассказала о побочных эффектах пластической операции

Дана Борисова заявила, что превратилась в старушку после пластической операции

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Дана Борисова объяснила, для чего она снова обратилась за помощью к пластическим хирургам.

Фото: Инстаграм Даны Борисовой by неизвестен is licensed under public doman Телеведущая Дана Борисова

Дана Борисова продолжает свой марафон по преображению с помощью достижений современной пластической хирургии.

Звезда ТВ заверила, что ей никогда не надоест ставить эксперименты над своей внешностью.

"Моя главная цель — сохранить молодость и красоту", — цитирует слова знаменитости "Общественная Служба Новостей".

Борисова не скрывает, что сделала подтяжку шеи и лица, чтобы сделать его контур более чётким. Она объяснила, что после хирургического вмешательства её лицо отекло. Это мешает ей разговаривать.

"Я хриплю, соплю и хрюкаю. Тяжело говорить, всё лицо еще в отеках, и есть боли. Чувствую себя старушкой", — высказалась Дана.

Она намекнула, что на такие жертвы идёт ради новых отношений.

Уточнения

Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и киноактриса.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.