Хриплю и хрюкаю: Дана Борисова рассказала о побочных эффектах пластической операции

Телеведущая Дана Борисова объяснила, для чего она снова обратилась за помощью к пластическим хирургам.
Дана Борисова продолжает свой марафон по преображению с помощью достижений современной пластической хирургии.
Звезда ТВ заверила, что ей никогда не надоест ставить эксперименты над своей внешностью.
"Моя главная цель — сохранить молодость и красоту", — цитирует слова знаменитости "Общественная Служба Новостей".
Борисова не скрывает, что сделала подтяжку шеи и лица, чтобы сделать его контур более чётким. Она объяснила, что после хирургического вмешательства её лицо отекло. Это мешает ей разговаривать.
"Я хриплю, соплю и хрюкаю. Тяжело говорить, всё лицо еще в отеках, и есть боли. Чувствую себя старушкой", — высказалась Дана.
Она намекнула, что на такие жертвы идёт ради новых отношений.
Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и киноактриса.
