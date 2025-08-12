Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дочь Даны Борисовой снова ляжет под нож: что она хочет изменить в себе?

Дочь Даны Борисовой решилась на новую пластическую операцию
Шоу-бизнес

Наследница телеведущей Даны Борисовой Полина сообщила, что снова ляжет под нож хирурга в конце августа.

Телеведущая Дана Борисова с дочкой
Фото: ВК-аккаунт Даны Борисовой by неизвестен is licensed under public doman
Телеведущая Дана Борисова с дочкой

18-летняя дочь Даны Борисовой, которая изменила себе форму носа, решила не останавливаться на достигнутом. Девушка хочет сделать себе фигуру мечты с помощью достижений пластической хирургии.

"Уже 22 августа у меня операция у моего любимого хирурга. Буду делать полностью всю фигуру", — сообщила Полина в социальных сетях.

Она заверила, что не страдает зависимостью от пластических операций.

"Просто нет предела совершенству", — выразила своё мнение Полина.

Дочь Борисовой признавалась, что ей пришлось обратиться за психиатрической помощью на фоне обострившегося биполярного расстройства.

Ранее сообщалось, что Дана Борисова заплатила 2 миллиона рублей за очередную пластическую операцию. Телеведущая сделала себе подтяжку лица.

Уточнения

Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и киноактриса.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
