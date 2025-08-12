Дочь Даны Борисовой снова ляжет под нож: что она хочет изменить в себе?

Дочь Даны Борисовой решилась на новую пластическую операцию

Наследница телеведущей Даны Борисовой Полина сообщила, что снова ляжет под нож хирурга в конце августа.

Фото: ВК-аккаунт Даны Борисовой by неизвестен is licensed under public doman Телеведущая Дана Борисова с дочкой

18-летняя дочь Даны Борисовой, которая изменила себе форму носа, решила не останавливаться на достигнутом. Девушка хочет сделать себе фигуру мечты с помощью достижений пластической хирургии.

"Уже 22 августа у меня операция у моего любимого хирурга. Буду делать полностью всю фигуру", — сообщила Полина в социальных сетях.

Она заверила, что не страдает зависимостью от пластических операций.

"Просто нет предела совершенству", — выразила своё мнение Полина.

Дочь Борисовой признавалась, что ей пришлось обратиться за психиатрической помощью на фоне обострившегося биполярного расстройства.

Ранее сообщалось, что Дана Борисова заплатила 2 миллиона рублей за очередную пластическую операцию. Телеведущая сделала себе подтяжку лица.

