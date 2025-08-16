Ида Галич наглядно показала разницу между фигурой после первой и второй беременностью

Ида Галич сравнила свою фигуру после первой и второй беременности

Блогер Ида Галич рассказала, как воевала со своим телом в период первой и второй беременностей с целью получить точёную фигуру.

Родившая ребёнка Ида Галич вспомнила, что в 2020 году, когда ждала сына, набрала 28 килограммов лишнего веса.

Она призналась, что мало заботилась о своём теле, однако ожидала быстрых результатов похудения. Она отметила, что на восстановление у неё ушло два года.

"Два года самобичевания, жёстких диет, голодовок, откатов и прочих мучений. И только потом я поняла: наивысшая степень любви к себе — это самодисциплина", — написала Ида в своём Telegram-канале.

Она отметила, что, когда ждала дочку, то отказалась от сладкого, мучного и загрузила себя спортом, принимает кальций и магний.

Галич поставила себе цель вернуться к идеальному весу к 20 сентября. В этот период у неё намечается некий важный проект.

И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.



