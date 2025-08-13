Сенсация: Александр Олешко признался, что начинал в подтанцовке Татьяны Булановой

Актёр Александр Олешко рассказал о золотых временах, когда он блистал на подтанцовках у певицы Татьяны Булановой.
Александр Олешко не прошёл мимо ажиотажа вокруг искромётных танцев в группе Татьяны Булановой. В Сети подобную хореографию назвали энергосберегающей.
"Сенсация", — предупредил подписчиков артист.
Олешко вспомнил, что на заре своей публичной карьеры начинал именно в коллективе Татьяны Булановой. Она поведал, что в одном из первых появлений певицы на ТВ был частью подтанцовки знаменитости.
Он посоветовал поискать видео в Сети, где он блистает в первых рядах среди танцоров исполнительницы хита "Не плачь".
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов высказался о подтанцовке Булановой.
Алекса́ндр Влади́мирович Оле́шко (рум. Alexandr Oleşko; род. 23 июля 1976, Кишинёв) — российский актёр театра и кино, телеведущий, певец, театральный педагог. Народный артист Российской Федерации (2025).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.