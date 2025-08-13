Сенсация: Александр Олешко признался, что начинал в подтанцовке Татьяны Булановой

Александр Олешко заявил, что начинал карьеру в подтанцовке Булановой

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Александр Олешко рассказал о золотых временах, когда он блистал на подтанцовках у певицы Татьяны Булановой.

Фото: Инстаграм Александра Олешко by неизвестен is licensed under public doman Актёр Александр Олешко

Александр Олешко не прошёл мимо ажиотажа вокруг искромётных танцев в группе Татьяны Булановой. В Сети подобную хореографию назвали энергосберегающей.

"Сенсация", — предупредил подписчиков артист.

Олешко вспомнил, что на заре своей публичной карьеры начинал именно в коллективе Татьяны Булановой. Она поведал, что в одном из первых появлений певицы на ТВ был частью подтанцовки знаменитости.

Он посоветовал поискать видео в Сети, где он блистает в первых рядах среди танцоров исполнительницы хита "Не плачь".

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов высказался о подтанцовке Булановой.

Уточнения

Алекса́ндр Влади́мирович Оле́шко (рум. Alexandr Oleşko; род. 23 июля 1976, Кишинёв) — российский актёр театра и кино, телеведущий, певец, театральный педагог. Народный артист Российской Федерации (2025).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.