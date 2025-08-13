Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как защитить автомобиль и питомца: лучшие автоаксессуары для собак
Французский бренд Tefal судится с Артемием Лебедевым
Как деменция у кошек открывает двери к новым лечащим стратегиям для Альцгеймера
Медитация помогает снизить давление и улучшить здоровье
Планировки маленькой кухни: рекомендации дизайнеров по оптимальному пространству
Луис Диас вернулся в мюнхенскую Баварию и поразил своей скоростью
Бондарь: при заливе квартиры нужно обесточить розетки и вызвать аварийную службу
Комфортные кресла и климат-контроль могут снижать внимание водителя на трассе
Annals of Botany: в Юте нашли окаменелость неизвестного цветкового растения

Сенсация: Александр Олешко признался, что начинал в подтанцовке Татьяны Булановой

Александр Олешко заявил, что начинал карьеру в подтанцовке Булановой
0:52
Шоу-бизнес

Актёр Александр Олешко рассказал о золотых временах, когда он блистал на подтанцовках у певицы Татьяны Булановой.

Актёр Александр Олешко
Фото: Инстаграм Александра Олешко by неизвестен is licensed under public doman
Актёр Александр Олешко

Александр Олешко не прошёл мимо ажиотажа вокруг искромётных танцев в группе Татьяны Булановой. В Сети подобную хореографию назвали энергосберегающей.

"Сенсация", — предупредил подписчиков артист.

Олешко вспомнил, что на заре своей публичной карьеры начинал именно в коллективе Татьяны Булановой. Она поведал, что в одном из первых появлений певицы на ТВ был частью подтанцовки знаменитости.

Он посоветовал поискать видео в Сети, где он блистает в первых рядах среди танцоров исполнительницы хита "Не плачь".

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов высказался о подтанцовке Булановой.

Уточнения

Алекса́ндр Влади́мирович Оле́шко (рум. Alexandr Oleşko; род. 23 июля 1976, Кишинёв) — российский актёр театра и кино, телеведущий, певец, театральный педагог. Народный артист Российской Федерации (2025).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Как уложить короткие волосы за 5 минут и выглядеть безупречно весь день
Красота и стиль
Как уложить короткие волосы за 5 минут и выглядеть безупречно весь день Аудио 
Фитнес-тренеры составили 15-минутную тренировку для глубоких мышц кора
Новости спорта
Фитнес-тренеры составили 15-минутную тренировку для глубоких мышц кора Аудио 
Прокачать выносливость, укрепить спину и пресс поможет медвежий захват у стены
Новости спорта
Прокачать выносливость, укрепить спину и пресс поможет медвежий захват у стены
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Земля — не родная планета? Новая версия происхождения человечества ломает привычную картину
Гризли и бурый медведь: в чём разница между американцем и нашим Топтыгиным
Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова Легенды ядерного легкового транспорта: Ford, Cadillac и Волгу пытались сделать атомными Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Горе в семье Сергея Маковецкого: его жена перестаёт узнавать мужа
Его пьют даже те, кто раньше не любил: рецепт томатного сока, который будет вкуснее любого магазинного
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
Последние материалы
Французский бренд Tefal судится с Артемием Лебедевым
Как деменция у кошек открывает двери к новым лечащим стратегиям для Альцгеймера
Медитация помогает снизить давление и улучшить здоровье
Александр Олешко заявил, что начинал карьеру в подтанцовке Булановой
Планировки маленькой кухни: рекомендации дизайнеров по оптимальному пространству
Луис Диас вернулся в мюнхенскую Баварию и поразил своей скоростью
Бондарь: при заливе квартиры нужно обесточить розетки и вызвать аварийную службу
Комфортные кресла и климат-контроль могут снижать внимание водителя на трассе
Annals of Botany: в Юте нашли окаменелость неизвестного цветкового растения
Итальянское лакомство: готовим бискотти ди Челье дома — пошаговый рецепт хозяек Апулии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.