Ким Кардашьян ставит условия: как она меняет стиль Бьянки Цензори

Ким Кардашьян заставила Бьянку Цензори одеться прилично

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Ким Кардашьян повлияла на непривычный образ Бьянки Цензори, жены Канье Уэста.

Фото: Телеграм-канал Марии Погребняк by неизвестен is licensed under public doman Модель Бьянка Цензори

В сети появились свежие фотографии Бьянки Цензори. На них эпатажная модель, известная своими дерзкими полуголыми нарядами, одета вполне прилично — в обтягивающий наряд чёрного цвета с закрытыми руками и ногами.

Бьянка запечатлена с дочкой Канье Уэста. Кардашьян разрешает гулять новой супруге мужа с её детьми только в нормальной одежде.

"Кто бы мог подумать, что Бьянку Цензори может заставить одеться только Ким Кардашьян. Это её условие для прогулок с их с Канье детьми", — написала под кадрами блогер Мария Погребняк.

Мария отметила, что в одежде Бьянка Цензори, на её взгляд, выглядит значительно привлекательней.

Уточнения

Йе (англ Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, бывший долларовый миллиардер и дизайнер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.