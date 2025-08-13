Ким Кардашьян ставит условия: как она меняет стиль Бьянки Цензори

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Модель Ким Кардашьян повлияла на непривычный образ Бьянки Цензори, жены Канье Уэста.

Модель Бьянка Цензори
Фото: Телеграм-канал Марии Погребняк by неизвестен is licensed under public doman
Модель Бьянка Цензори

В сети появились свежие фотографии Бьянки Цензори. На них эпатажная модель, известная своими дерзкими полуголыми нарядами, одета вполне прилично — в обтягивающий наряд чёрного цвета с закрытыми руками и ногами.

Бьянка запечатлена с дочкой Канье Уэста. Кардашьян разрешает гулять новой супруге мужа с её детьми только в нормальной одежде.

"Кто бы мог подумать, что Бьянку Цензори может заставить одеться только Ким Кардашьян. Это её условие для прогулок с их с Канье детьми", — написала под кадрами блогер Мария Погребняк.

Мария отметила, что в одежде Бьянка Цензори, на её взгляд, выглядит значительно привлекательней.

Уточнения

Йе (англ  Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, бывший долларовый миллиардер и дизайнер.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
