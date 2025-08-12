Рэпер Тимати польстился на льготы для многодетных отцов после рождения дочери

Получивший статус многодетного отца рэпер Тимати решил узнать, какие преференции ему теперь полагаются от государства.

Тимати, у которого родился третий ребёнок (дочка Эмма от Валентины Ивановой) задался вопросам о льготах, на которые он имеет права как отец троих детей.

Он подчеркнул, что активно работает над повышением демографии в России, следуя призывам президента РФ Владимира Путина, имеющего статус главнокомандущего.

"Я не успеваю прочитать и проконсультироваться с юридической службой… Подскажите пожалуйста, какие бенефиты и льготы для многодетных отцов? Могу ли я ездить на Метро бесплатно?" — задался вопросами музыкант.

Ранее ставший многодетным отцом актёр Стас Ярушин обрадовался тому, что ему теперь полагается бесплатная парковка в Москве.

