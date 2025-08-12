Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:54
Шоу-бизнес

Получивший статус многодетного отца рэпер Тимати решил узнать, какие преференции ему теперь полагаются от государства.

Рэпер Тимати с невестой и ребёнком
Фото: Инстаграм Тимати by неизвестен is licensed under public doman
Рэпер Тимати с невестой и ребёнком

Тимати, у которого родился третий ребёнок (дочка Эмма от Валентины Ивановой) задался вопросам о льготах, на которые он имеет права как отец троих детей.

Он подчеркнул, что активно работает над повышением демографии в России, следуя призывам президента РФ Владимира Путина, имеющего статус главнокомандущего.

"Я не успеваю прочитать и проконсультироваться с юридической службой… Подскажите пожалуйста, какие бенефиты и льготы для многодетных отцов? Могу ли я ездить на Метро бесплатно?" — задался вопросами музыкант.

Ранее ставший многодетным отцом актёр Стас Ярушин обрадовался тому, что ему теперь полагается бесплатная парковка в Москве.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; тат. Тимур Илдар улы Юнысов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
