Перерезала пуповину: Собчак объяснила, для чего мама Тимати присутствовала на родах внучки

Собчак высказалась о родах невесты Тимати в присутствии потенциальной свекрови

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала присутствие на родах невесты Тимати мамы рэпера Симоны Юнусовой.

Фото: ВК-аккаунт Тимати by неизвестен is licensed under public doman Рэпер Тимати с семьёй

Ксения Собчак не прошла мимо новости о том, что у Тимати родился третий ребёнок — девочку назвали красивым именем Эмма.

Она обратила внимание на то, что Симона Юнусова приняла самое деятельное участие в родах. Ксения считает, что Валентина Иванова была вынуждена принять помощь женщины, которая играет важную роль в жизни отца её ребёнка, рэпера Тимати.

"Симона Яковлевна имела непосредственное участие в рождении ещё одной внучки, перерезав ей пуповину. Валентина понимает, что с потенциальной свекровью стоит иметь хорошие отношения", — написала Собчак в своём Telegram-канале.

Юнусова поблагодарила сына и его избранницу за возможность снова испытать эмоции, связанные с материнством. Женщина отметила, что воспитание детей до 10 лет — сплошное удовольствие.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; тат. Тимур Илдар улы Юнысов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.