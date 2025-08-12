Перерезала пуповину: Собчак объяснила, для чего мама Тимати присутствовала на родах внучки

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала присутствие на родах невесты Тимати мамы рэпера Симоны Юнусовой.
Ксения Собчак не прошла мимо новости о том, что у Тимати родился третий ребёнок — девочку назвали красивым именем Эмма.
Она обратила внимание на то, что Симона Юнусова приняла самое деятельное участие в родах. Ксения считает, что Валентина Иванова была вынуждена принять помощь женщины, которая играет важную роль в жизни отца её ребёнка, рэпера Тимати.
"Симона Яковлевна имела непосредственное участие в рождении ещё одной внучки, перерезав ей пуповину. Валентина понимает, что с потенциальной свекровью стоит иметь хорошие отношения", — написала Собчак в своём Telegram-канале.
Юнусова поблагодарила сына и его избранницу за возможность снова испытать эмоции, связанные с материнством. Женщина отметила, что воспитание детей до 10 лет — сплошное удовольствие.
Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; тат. Тимур Илдар улы Юнысов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.
