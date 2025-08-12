Роза Сябитова и Майкл Джексон: что связывает легенду поп-музыки с телесвахой

Роза Сябитова поведала о своём тесном сотрудничестве с Майклом Джексоном

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Роза Сябитова рассказала о тех временах, когда она работала Майклом Джексоном.

Фото: ВК-аккаунт Розы Сябитовой by неизвестен is licensed under public doman Телеведущая Роза Сябитова и певец Майкл Джексон

Ведущая шоу "Давай поженимся" Роза Сябитова объяснила, что в 90-х годах была знакома с легендой поп-музыки Майклом Джексоном. Телесваха занималась благотворительностью при помощи звезды мирового масштаба.

Ранее Роза Сябитова показала свои татуировки.

"Ко мне шли целые фуры поддержки малоимущих, потому что я сама была малоимущая. Майкл Джексон меня очень поддерживал и присылал гуманитарную помощь. Я была в списке на получение грантов", — цитирует слова телеведущей издание "Абзац".

Она отметила, что отчитывалась за распределение денег. Звезда ТВ отозвалась о Джексоне как о добром и приятном человеке.

Сябитова жалеет о том, что ей не довелось встретиться с легендарным музыкантом лично. В тот момент Роза оказалась с двумя детьми на руках без мужа.

Звезда ТВ не бросает дела милосердия. Она организовала фонд помощи детям, а также работает с организацией, которая помогает младенцам, рождённым раньше срока.

Уточнения

Майкл Джо́зеф Дже́ксон (англ. Michael Joseph Jackson; 29 августа 1958[…], Гэри, Индиана — 25 июня 2009[…], Лос-Анджелес, Калифорния[…]) — американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, аранжировщик, танцор, хореограф, актёр, сценарист, филантроп и предприниматель. Обладатель 15 премий «Грэмми» и сотен других премий.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.