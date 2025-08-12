Брутальный Александр Олешко шокировал фанатов: что скрывает его белоснежная шевелюра?

Фанаты с трудом узнали актёра Александра Олешко в новом образе

Известный российский артист Александр Олешко потряс поклонниц свежими фотографиями с каникул, показав себя в совершенно ином облике.

Актёр поведал, что стало причиной изменений, и высказал свое мнение относительно появления белоснежной шевелюры и своего внешнего вида вне работы на ТВ. Он подчеркнул, что хочет не заботиться о внешности в период короткого отпуска.

Как пишет Петербург2, Александр Олешко снова стал объектом повышенного интереса фанатов благодаря опубликованным фотографиям с отдыха. На изображениях артист запечатлен в необычной манере: с распущенными назад влажными локонами и ярко выраженной белизной волос. Этот образ привёл подписчиков в восторг, вызвав шквал лестных отзывов и одобрительных комментариев.

"Каждый год в августе одно и тоже, стоит показать две-три фото на отдыхе и начинается: "Он, оказывается, мужчина. Он хочет нам что-то сказать этим, он брутал. Я зачёсываю волосы назад на отдыхе, не могу я с мокрыми волосами вести телевизионные шоу", — объяснил Александр.

Фанаты подчеркнули, что артист с годами выглядит всё эффектнее, а серебристые волосы придают ему особый шарм и мужество. Некоторые сообщили, что не узнали Александра на свежих фотографиях, сравнивая его с персонажами фильмов и эстрадных композиций.

Олешко признался, что на телеэкранах ему приходится красить волосы, следуя требованиям выбранного амплуа. Вспоминая известных коллег — Юрия Никулина и Аркадия Райкина, — он указал, что они тоже использовали краску для волос ради зрителей. Согласно взглядам актёра, седой облик способен вызвать неподходящие ассоциации у аудитории.

При всём восторге почитательниц, артист подтвердил намерение продолжать маскировку седины в профессиональной сфере, стремясь сохранить зрительские симпатии и молодость. Вместе с тем он напомнил, что вне рамок сцены остаётся простым человеком, которому необходим релакс и восстановление энергии между творческими процессами.

Алекса́ндр Влади́мирович Оле́шко (рум. Alexandr Oleşko; род. 23 июля 1976, Кишинёв) — российский актёр театра и кино, телеведущий, певец, театральный педагог. Народный артист Российской Федерации (2025).



