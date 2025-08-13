Ну а чего ты ждал? Отар Кушанашвили высказался о разводе Дмитрия Диброва

Кушанашвили заявил, что у Дмитрия Диброва и его жены Полины разные галактики

Журналист Отар Кушанашвили объяснил, где ошибся Дмитрий Дибров, когда женился на 19-летней Полине Дибровой.

Отар Кушанашвили отметил, что ему жалко Дмитрия Диброва, который стоит на пороге своего развода с Полиной Дибровой.

"С другой стороны, барышня на 30 лет его младше. Ну а чего ты ждал? Разные галактики", — выразил своё мнение эпатажный блогер.

Отар предположил, что особенно могло раздражать Полину в манерах возрастного супруга.

"Его манера очень живописно и картинно рассуждать обо всём белом свете", — выразил своё мнение Кушанашвили.

Он не исключает, что Дибров надоел Полине (журналист выразился резче и нецензурно).

Ранее блогер Мария Погребняк заявила, что Дибров должен был понимать риски, беря в жёны юную девушку.

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. Ведущий шоу «Сессия» на «VK Видео» (с 8 июня 2023 по 2 мая 2024).



