Почему Мальдивы могут испортить ваш брак: совета Екатерины Гордон шокируют!

Катя Гордон посоветовала парам лететь на Мальдивы для проверки своих чувств

Юрист Екатерина Гордон объяснила, почему после отдыха на Мальдивах молодые супружеские пары распадаются.

Катя Гордон объяснила, как проверить чувства в отношениях перед браком. Она призвала мужчин и женщин не бояться обсуждать финансовые вопросы на этапе создания семьи. Она отметила, что, если видит неуверенных в себе жениха и невесту, она советует им перед заключением брака слетать на Мальдивы.

Она убеждена, что там проверка чувств будет самая эффективная.

"Слетайте на Мальдивы, после Мальдив разводятся очень много людей вновь поженившихся. Хотите испытать отношения, идите в какую-то красивую картинку, где нечего делать", — дала совет юрист в шоу Павла Воли.

Интернет-пользователи считают, что бюджетным вариантом проверки чувств может стать совместно затеянный ремонт.

