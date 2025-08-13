Почему Мальдивы могут испортить ваш брак: совета Екатерины Гордон шокируют!

Юрист Екатерина Гордон объяснила, почему после отдыха на Мальдивах молодые супружеские пары распадаются.
Катя Гордон объяснила, как проверить чувства в отношениях перед браком. Она призвала мужчин и женщин не бояться обсуждать финансовые вопросы на этапе создания семьи. Она отметила, что, если видит неуверенных в себе жениха и невесту, она советует им перед заключением брака слетать на Мальдивы.
Она убеждена, что там проверка чувств будет самая эффективная.
"Слетайте на Мальдивы, после Мальдив разводятся очень много людей вновь поженившихся. Хотите испытать отношения, идите в какую-то красивую картинку, где нечего делать", — дала совет юрист в шоу Павла Воли.
Интернет-пользователи считают, что бюджетным вариантом проверки чувств может стать совместно затеянный ремонт.
Ранее телеведущая Лера Кудрявцева публично осудила предполагаемого любовника Дибровой за попытку отобрать детей у жены
Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.