Почему Мальдивы могут испортить ваш брак: совета Екатерины Гордон шокируют!

Катя Гордон посоветовала парам лететь на Мальдивы для проверки своих чувств
Юрист Екатерина Гордон объяснила, почему после отдыха на Мальдивах молодые супружеские пары распадаются.

Мужчина закрывает рот женщине
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина закрывает рот женщине

Катя Гордон объяснила, как проверить чувства в отношениях перед браком. Она призвала мужчин и женщин не бояться обсуждать финансовые вопросы на этапе создания семьи. Она отметила, что, если видит неуверенных в себе жениха и невесту, она советует им перед заключением брака слетать на Мальдивы.

Она убеждена, что там проверка чувств будет самая эффективная.

"Слетайте на Мальдивы, после Мальдив разводятся очень много людей вновь поженившихся. Хотите испытать отношения, идите в какую-то красивую картинку, где нечего делать", — дала совет юрист в шоу Павла Воли.

Интернет-пользователи считают, что бюджетным вариантом проверки чувств может стать совместно затеянный ремонт.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева публично осудила предполагаемого любовника Дибровой за попытку отобрать детей у жены

Уточнения

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
