Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Антарктиде нашли тело метеоролога Денниса Белла, пропавшего в 1959 году
Мать Марины Зудиной призналась, что сразу одобрила роман дочери и Табакова
Врачи Джузеппе и Сингх объяснили, почему душ лучше принимать вечером, а не утром
Терапевт Карабиненко: исключите две причины потливости во сне
Питание перед пробежкой: есть за два часа, избегать кофе и выбирать лёгкий белок — рекомендации тренеров
В Госдуме ответили на резкое заявление Эстонии о границе с РФ
Пхукет, Паттайя, Ко Чанг, Ко Самуи и Краби вошли в топ курортов Таиланда
Автоэксперт Сергей Зиновьев: камеры строже инспекторов при фиксации нарушений ПДД
В России ответили на заявление ЕС об условии переговоров Путина и Трампа

Сочное чтиво для таблоидов: Энистон рассказала о том, как СМИ сломали её брак с Брэдом Питтом

Трудные времена: Дженнифер Энистон вспомнила расставание с Брэдом Питтом
1:09
Шоу-бизнес

Прошло 20 лет с момента громкого расставания Дженнифер Энистон и Брэда Питта, но актриса признаётся — то время до сих пор остаётся в памяти как одно из самых сложных в её жизни.

Дженнифер Энистон
Фото: commons.wikimedia.org by HHSgov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дженнифер Энистон

В интервью Vanity Fair звезда "Друзей" вспомнила период, который СМИ называли "любовным треугольником" с участием её бывшего мужа и Анджелины Джоли.

"Это было настоящим "сочным" чтивом для людей. Если у них не было мыльных опер, у них были таблоиды. Жаль, что всё это произошло, но это случилось. И, конечно, я восприняла это очень лично", — сказала Энистон.

Актриса отметила, что тогда старалась сохранять стойкость и напоминала себе: "Просто поднимайся, поправляй сапоги и иди дальше, девочка".

Дженнифер и Брэд начали встречаться в 1998 году, поженились в 2000-м, но в 2005-м их брак распался. Спустя короткое время Питт появился вместе с Джоли в фотосессии W Magazine под названием "Семейное счастье", что только подогрело слухи и интерес таблоидов.

Уточнения

Дже́ннифер Джоа́нна Э́нистон — американская актриса, кинорежиссёр и продюсер, наиболее известна как исполнительница роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале канала NBC «Друзья» (1994—2004), за которую она была удостоена премий «Эмми» (2002) и «Золотой глобус» (2003). Обладательница именной звезды на голливудской «Аллее славы».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Косатки охотятся на рыбу и морских млекопитающих, но игнорируют людей
Домашние животные
Косатки охотятся на рыбу и морских млекопитающих, но игнорируют людей Аудио 
Michelin UPTIS не заменил обычные шины из-за вибраций и перегрева
Авто
Michelin UPTIS не заменил обычные шины из-за вибраций и перегрева Аудио 
Бычьи акулы обитают в устьях рек и мелководьях, где часто находятся люди
Домашние животные
Бычьи акулы обитают в устьях рек и мелководьях, где часто находятся люди Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Последние материалы
Приучайте собаку к самоконтролю, прерывая прогулку при натяжении поводка
Дефицит калия и корневая гниль приводят к потере урожая винограда
Состояние тормозных дисков поможет узнать правду о пробеге автомобиля
IT-эксперт рассказал о способах защиты от нового вида мошенничества
Бродский: 12 новелл от первого лица: в Театре МОСТ — премьера постановки
Anchorage Daily News: Путин и Трамп могут встретиться в отеле Captain Cook в Анкоридже
Кулинары поделились пошаговым рецептом жаркого с лесными грибами
Кардиологи назвали простой способ улучшить давление и холестерин с помощью этого продукта
Аренда в Москве подорожает к сентябрю — аналитики Циан
В Госдуме резко раскритиковали идею сделать платной школу для детей мигрантов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.