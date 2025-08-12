Сочное чтиво для таблоидов: Энистон рассказала о том, как СМИ сломали её брак с Брэдом Питтом

Прошло 20 лет с момента громкого расставания Дженнифер Энистон и Брэда Питта, но актриса признаётся — то время до сих пор остаётся в памяти как одно из самых сложных в её жизни.

В интервью Vanity Fair звезда "Друзей" вспомнила период, который СМИ называли "любовным треугольником" с участием её бывшего мужа и Анджелины Джоли.

"Это было настоящим "сочным" чтивом для людей. Если у них не было мыльных опер, у них были таблоиды. Жаль, что всё это произошло, но это случилось. И, конечно, я восприняла это очень лично", — сказала Энистон.

Актриса отметила, что тогда старалась сохранять стойкость и напоминала себе: "Просто поднимайся, поправляй сапоги и иди дальше, девочка".

Дженнифер и Брэд начали встречаться в 1998 году, поженились в 2000-м, но в 2005-м их брак распался. Спустя короткое время Питт появился вместе с Джоли в фотосессии W Magazine под названием "Семейное счастье", что только подогрело слухи и интерес таблоидов.

