Не повторяйте чужих ошибок: отец Фриске дал совет Роману Попову, опираясь на горький опыт

Отец Жанны Фриске вспомнил, как его дочь ослепла из-за рака, и дал совет Попову

Шоу-бизнес

Владимир Фриске, отец покойной певицы Жанны Фриске, провёл параллели между своим горем и нынешним положением актёра Романа Попова.

Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Жанна Фриске

У 40-летнего Романа Попова произошёл рецидив рака, который привёл к проблемам со зрением. Владимир Фриске поделился с изданием Teleprogramma.org, что подобное случилось и с Жанной.

"То же самое у Жанны было. Пропало зрение. Видимо, на ту же точку давит", — сказал Владимир.

Отец певицы посоветовал актёру искать квалифицированную медицинскую помощь, подчеркнув важность обращения к проверенным специалистам, а не к кому попало. Он упомянул, что успешное лечение подобных заболеваний практикуется в Германии и, возможно, в Китае.

Владимир Фриске также акцентировал внимание на необходимости последовательности в лечении, предостерегая от метаний между разными врачами, как это, по его словам, произошло с их семьей, что привело к потере драгоценного времени.

"В конечном итоге, нашлись люди, но уже было поздно. Жанна уже была в ремиссии, танцевала, везде ходила. А потом резко, в течение месяца, всё…" — вспомнил отец певицы.

Уточнения

Попов Роман Алексеевич (род. 1985) — российский комедийный актёр, радиоведущий.



