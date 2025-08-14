Не повторяйте чужих ошибок: отец Фриске дал совет Роману Попову, опираясь на горький опыт

Владимир Фриске, отец покойной певицы Жанны Фриске, провёл параллели между своим горем и нынешним положением актёра Романа Попова.
У 40-летнего Романа Попова произошёл рецидив рака, который привёл к проблемам со зрением. Владимир Фриске поделился с изданием Teleprogramma.org, что подобное случилось и с Жанной.
"То же самое у Жанны было. Пропало зрение. Видимо, на ту же точку давит", — сказал Владимир.
Отец певицы посоветовал актёру искать квалифицированную медицинскую помощь, подчеркнув важность обращения к проверенным специалистам, а не к кому попало. Он упомянул, что успешное лечение подобных заболеваний практикуется в Германии и, возможно, в Китае.
Владимир Фриске также акцентировал внимание на необходимости последовательности в лечении, предостерегая от метаний между разными врачами, как это, по его словам, произошло с их семьей, что привело к потере драгоценного времени.
"В конечном итоге, нашлись люди, но уже было поздно. Жанна уже была в ремиссии, танцевала, везде ходила. А потом резко, в течение месяца, всё…" — вспомнил отец певицы.
Попов Роман Алексеевич (род. 1985) — российский комедийный актёр, радиоведущий.
