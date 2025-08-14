Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продюсер Хачатурьян рассказала о тайных визитах Вайкуле в Россию
Фитнес-тренеры: короткие тренировки повышают выносливость
Исследование Макса Планка уточнило роль HeH⁺ в охлаждении ранней Вселенной
Китай охвачен эпидемией чикунгуньи: более 8000 зараженных
Фузариоз и вертициллез названы причинами усыхания плодовых деревьев
Президент РСТ Илья Уманский предложил отменить передачу данных в Электронную путёвку
Кухонные губки рекомендуется метить срезанным углом, чтобы не путать с туалетными
Роспотребнадзор перечислил симптомы лихорадки чикунгунья и регионы её распространения
Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд

Не повторяйте чужих ошибок: отец Фриске дал совет Роману Попову, опираясь на горький опыт

Отец Жанны Фриске вспомнил, как его дочь ослепла из-за рака, и дал совет Попову
1:16
Шоу-бизнес

Владимир Фриске, отец покойной певицы Жанны Фриске, провёл параллели между своим горем и нынешним положением актёра Романа Попова.

Жанна Фриске
Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Жанна Фриске

У 40-летнего Романа Попова произошёл рецидив рака, который привёл к проблемам со зрением. Владимир Фриске поделился с изданием Teleprogramma.org, что подобное случилось и с Жанной.

"То же самое у Жанны было. Пропало зрение. Видимо, на ту же точку давит", — сказал Владимир.

Отец певицы посоветовал актёру искать квалифицированную медицинскую помощь, подчеркнув важность обращения к проверенным специалистам, а не к кому попало. Он упомянул, что успешное лечение подобных заболеваний практикуется в Германии и, возможно, в Китае.

Владимир Фриске также акцентировал внимание на необходимости последовательности в лечении, предостерегая от метаний между разными врачами, как это, по его словам, произошло с их семьей, что привело к потере драгоценного времени.

"В конечном итоге, нашлись люди, но уже было поздно. Жанна уже была в ремиссии, танцевала, везде ходила. А потом резко, в течение месяца, всё…" — вспомнил отец певицы.

Уточнения

Попов Роман Алексеевич (род. 1985) — российский комедийный актёр, радиоведущий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Игры в утренние и вечерние часы наиболее полезны для кошек: зоопсихологи
Домашние животные
Игры в утренние и вечерние часы наиболее полезны для кошек: зоопсихологи Аудио 
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах
Авто
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Аудио 
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний
Экономика и бизнес
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний Аудио 
Популярное
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате

Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.

Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Медвежий захват у стены заменит планку — эффект в разы больше
Сапсан, который не взлетел: ФСБ нанесла удар по Германии и Украине Любовь Степушова Легенды ядерного легкового транспорта: Ford, Cadillac и Волгу пытались сделать атомными Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Перегородки уходят в прошлое: шторы — главный тренд зонирования в 2025 году
Перегородки уходят в прошлое: шторы — главный тренд зонирования в 2025 году
Последние материалы
Китай охвачен эпидемией чикунгуньи: более 8000 зараженных
Фузариоз и вертициллез названы причинами усыхания плодовых деревьев
Президент РСТ Илья Уманский предложил отменить передачу данных в Электронную путёвку
На Западе требуют от Китая укрепления юаня
Кухонные губки рекомендуется метить срезанным углом, чтобы не путать с туалетными
Роспотребнадзор перечислил симптомы лихорадки чикунгунья и регионы её распространения
Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Мятный, алый и сливочный цвета вошли в модные тренды осени 2025 года
Владельцам авто напомнили о возможной потере гарантии из-за защитной сетки
Максим Галкин* показал Даугавпилс после ДТП с переломом руки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.