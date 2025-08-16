Певица Анна Асти объяснила хейтерам, что не колола ботокс в лицо.
Анна Асти объяснила, что ей хочется быть красивой, однако она не прибегала к радикальным методам сохранения молодости, такие как ботокс.
Она эмоционально отреагировал на утверждение интернет-пользователей о том, что у неё лицо — сплошной ботокс.
Асти интенсивно делает массаж лица и заявляет, что ботоксом у неё даже не пахнет.
"Это отёк и отсутствие ботокса", — объяснила 35-летняя звезда, специально скорчив лицо так, чтобы были видны её естественные мимические морщины.
Ранее Анна Асти рассказала о причинах ухода от продюсера Артика.
Препараты ботулотоксина — лекарственные препараты, блокирующие нервно-мышечную передачу. Их получают из бактерий Clostridium botulinum, состоит из нейротоксина типа А и некоторых других белков. В физиологических условиях данный комплекс распадается и высвобождается чистый нейротоксин.
А́нна А́сти (также Anna Asti; наст. имя — А́нна Анато́льевна Дзю́ба (укр. Га́нна Анато́ліївна Дзю́ба); род. 24 июня 1990, Черкассы) — украинская и российская певица. Бывшая солистка группы Artik & Asti.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Выбираете шторы к светлым обоям? Узнайте 5 стильных приемов: от сложных оттенков до игры фактур. Создайте идеальный баланс и уют в вашем интерьере!