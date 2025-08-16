Это отёк: Анна Асти опровергла утверждения о наличии ботокса в её лице

Певица Анна Асти доказала, что у неё нет ботокса в лице

Певица Анна Асти объяснила хейтерам, что не колола ботокс в лицо.

Анна Асти объяснила, что ей хочется быть красивой, однако она не прибегала к радикальным методам сохранения молодости, такие как ботокс.

Она эмоционально отреагировал на утверждение интернет-пользователей о том, что у неё лицо — сплошной ботокс.

Асти интенсивно делает массаж лица и заявляет, что ботоксом у неё даже не пахнет.

"Это отёк и отсутствие ботокса", — объяснила 35-летняя звезда, специально скорчив лицо так, чтобы были видны её естественные мимические морщины.

