Это отёк: Анна Асти опровергла утверждения о наличии ботокса в её лице

Певица Анна Асти доказала, что у неё нет ботокса в лице
0:44
Шоу-бизнес

Певица Анна Асти объяснила хейтерам, что не колола ботокс в лицо.

Певица Анна Асти
Фото: ВК-аккаунт Анны Асти by неизвестен is licensed under public doman
Певица Анна Асти

Анна Асти объяснила, что ей хочется быть красивой, однако она не прибегала к радикальным методам сохранения молодости, такие как ботокс.

Она эмоционально отреагировал на утверждение интернет-пользователей о том, что у неё лицо — сплошной ботокс.

Асти интенсивно делает массаж лица и заявляет, что ботоксом у неё даже не пахнет.

"Это отёк и отсутствие ботокса", — объяснила 35-летняя звезда, специально скорчив лицо так, чтобы были видны её естественные мимические морщины.

Ранее Анна Асти рассказала о причинах ухода от продюсера Артика.

Уточнения

Препараты ботулотоксина — лекарственные препараты, блокирующие нервно-мышечную передачу. Их получают из бактерий Clostridium botulinum, состоит из нейротоксина типа А и некоторых других белков. В физиологических условиях данный комплекс распадается и высвобождается чистый нейротоксин.

А́нна А́сти (также Anna Asti; наст. имя — А́нна Анато́льевна Дзю́ба (укр. Га́нна Анато́ліївна Дзю́ба); род. 24 июня 1990, Черкассы) — украинская и российская певица. Бывшая солистка группы Artik & Asti.

