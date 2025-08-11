Да, в этой и во всех моих жизнях: Джорджина Родригес подтвердила помолвку с Криштиану Роналду роскошным кольцом

Футбольная легенда Криштиану Роналду сделал предложение руки и сердца своей спутнице жизни Джорджине Родригес после девяти лет отношений.
Девушка подтвердила помолвку, опубликовав в Instagram* фотографию с роскошным кольцом и лаконичной надписью: "Да, я этого хочу. В этой и во всех моих жизнях".
Пара, воспитывающая пятерых детей, долго шла к этому решению. Весной 2025 года Роналду заявлял, что брак с Джорджиной неизбежен: "Это случится, когда произойдёт "щелчок" — возможно, через месяц или год".
Судя по всему, этот момент настал. Из детей Роналду лишь двое рождены Джорджиной: 5-летняя Алана Мартина и Белла Эсмеральда, пережившая смерть брата-близнеца. Старший сын футболиста, 13-летний Криштиану-младший, появился на свет от неизвестной матери, а близнецы Матео и Ева — при помощи суррогатной матери. Родригес всегда относилась ко всем детям как к родным.
Поздравления от поклонников последовали незамедлительно. Теперь фанаты ждут, что пауза между помолвкой и свадьбой не повторит девятилетнее ожидание предложения.
* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ
Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; европейский португальский: [kɾiʃˈtjɐnu ʁoˈnaɫdu] ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.