Да, в этой и во всех моих жизнях: Джорджина Родригес подтвердила помолвку с Криштиану Роналду роскошным кольцом

Футбольная легенда Криштиану Роналду сделал предложение руки и сердца своей спутнице жизни Джорджине Родригес после девяти лет отношений.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Иванович Вепрёв, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Криштиану Роналду ЧМ 2018

Девушка подтвердила помолвку, опубликовав в Instagram* фотографию с роскошным кольцом и лаконичной надписью: "Да, я этого хочу. В этой и во всех моих жизнях".

Пара, воспитывающая пятерых детей, долго шла к этому решению. Весной 2025 года Роналду заявлял, что брак с Джорджиной неизбежен: "Это случится, когда произойдёт "щелчок" — возможно, через месяц или год".

Судя по всему, этот момент настал. Из детей Роналду лишь двое рождены Джорджиной: 5-летняя Алана Мартина и Белла Эсмеральда, пережившая смерть брата-близнеца. Старший сын футболиста, 13-летний Криштиану-младший, появился на свет от неизвестной матери, а близнецы Матео и Ева — при помощи суррогатной матери. Родригес всегда относилась ко всем детям как к родным.

Поздравления от поклонников последовали незамедлительно. Теперь фанаты ждут, что пауза между помолвкой и свадьбой не повторит девятилетнее ожидание предложения.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

