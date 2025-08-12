Светлана Бондарчук раскрыла тайну: Климова призналась, кто из детей больше всего похож на неё

Климова рассказала о внешнем сходстве своих четверых детей с их отцами

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актриса Екатерина Климова, мать четверых детей от разных мужей, откровенно рассказала о генетических сходствах в интервью Светлане Бондарчук.

Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Громов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Екатерина Климова

Звезда призналась, что наследники стали живым напоминанием об их отцах: ювелире Илье Хорошиловом (дочь Елизавета), актёре Игоре Петренко (сыновья Матвей и Корней) и Геле Месхи (дочь Бэлла).

Климова отметила, что замечает в детях не только черты отцов, но и бабушек с дедушками.

"Это сквозит во внешности, речи. Природа удивительна! Порой сходство проявляется в мельчайших деталях — вплоть до формы ногтей", — пояснила она.

На вопрос Бондарчук, кто из детей больше похож на неё, актриса уверенно ответила: "Все! И на меня, и на остальных родных".

Особенно Екатерину огорчает неверие окружающих в её сходство с младшим сыном Корнеем. В таких случаях она демонстрирует своё детское фото, где видно, что мальчик — её точная копия. Этот аргумент, по словам актрисы, развеивает все сомнения и подтверждает, что все четверо детей унаследовали её черты.

Уточнения

Екатери́на Алекса́ндровна Кли́мова (род. 24 января 1978, Москва, СССР) — российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.