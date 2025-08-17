Блогер Настя Ивлеева открывает секреты новой жизни: я не спилась

Блогер Настя Ивлеева призналась, от каких привычек полностью отказалась, а какие вновь приобрела.
Настя Ивлеева объяснила, что к большому интервью пока не готова, однако рассказала, как изменилась её жизнь.
Она отметила, что превратилась из Настюшки опасность в Настюшку безопасность.
Ивлеева отметила, что волосы просто отпали у неё, поэтому пришлось сделать короткую стрижку.
Блогер поделилась радостью, рассказав, что снова переезжает в дом.
"За эти полтора года, помимо того, что я не спилась и не снаркоманилась, полюбила чай с сахаром, с пятью ложками сахара", — рассказала звезда Интернета.
Настя отметила, что добрала недостающие килограммы, и теперь весит 58 кг.
"Я научилась ни за что не цепляться. Это облегчает мне жизнь", — объяснила знаменитость.
Ивлеева поведала, что её лучшим другом стала книга. Оттуда она черпает мудрые мысли, которые помогают ей общаться с интересными людьми.
Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.
