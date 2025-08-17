Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Французский сенатор требует запрета отелей, не принимающих детей — The Guardian
Режим N в АКПП используют при буксировке и техобслуживании автомобиля — автоэксперт
Забудьте о сухом перце: раскрываем простой способ запечь сочные и ароматные перцы в духовке
Секрет роскошных волос: просто добавьте эти продукты с биотином в рацион
Зоопсихолог: укус кошки может быть сигналом о боли или желании поиграть
Обогащение корма витаминами влияет на содержание витамина D в яйцах кур
Куда вложить деньги: эксперт сравнил доходность депозита и аренды квартиры
Психотерапевт Генварская назвала симптомы, которые могут быть психосоматикой
Трюк для путешествий: как оставаться со свежей одеждой, минуя перевес багажа

Блогер Настя Ивлеева открывает секреты новой жизни: я не спилась

Настя Ивлеева рассказала, как изменилась её жизнь за последние полтора года
1:06
Шоу-бизнес

Блогер Настя Ивлеева призналась, от каких привычек полностью отказалась, а какие вновь приобрела.

Блогер Настя Ивлеева
Фото: ВК-аккаунт Насти Ивлеевой by неизвестен is licensed under public doman
Блогер Настя Ивлеева

Настя Ивлеева объяснила, что к большому интервью пока не готова, однако рассказала, как изменилась её жизнь.

Она отметила, что превратилась из Настюшки опасность в Настюшку безопасность.

Ивлеева отметила, что волосы просто отпали у неё, поэтому пришлось сделать короткую стрижку.

Блогер поделилась радостью, рассказав, что снова переезжает в дом.

"За эти полтора года, помимо того, что я не спилась и не снаркоманилась, полюбила чай с сахаром, с пятью ложками сахара", — рассказала звезда Интернета.

Настя отметила, что добрала недостающие килограммы, и теперь весит 58 кг.

"Я научилась ни за что не цепляться. Это облегчает мне жизнь", — объяснила знаменитость.

Ивлеева поведала, что её лучшим другом стала книга. Оттуда она черпает мудрые мысли, которые помогают ей общаться с интересными людьми.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Плащеносная акула с мелового периода обитает на глубине до 1500 метров
Домашние животные
Плащеносная акула с мелового периода обитает на глубине до 1500 метров Аудио 
Поклонники Марины Зудиной считают, что актриса переборщила с пластикой
Шоу-бизнес
Поклонники Марины Зудиной считают, что актриса переборщила с пластикой Аудио 
Популярное
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться

Выбираете шторы к светлым обоям? Узнайте 5 стильных приемов: от сложных оттенков до игры фактур. Создайте идеальный баланс и уют в вашем интерьере!

Льняные шторы идеально подчеркнут светлые обои в интерьере
Зоологи: кошки видят в темноте в 6 раз лучше людей благодаря слою клеток тапетуму
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Хотите спокойного друга? Эти кошки созданы для объятий, а не для бега
Алла Пугачёва делает неожиданный шаг: уход из гражданства стал ответом на угрозы
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Последние материалы
Обогащение корма витаминами влияет на содержание витамина D в яйцах кур
Куда вложить деньги: эксперт сравнил доходность депозита и аренды квартиры
Психотерапевт Генварская назвала симптомы, которые могут быть психосоматикой
Трюк для путешествий: как оставаться со свежей одеждой, минуя перевес багажа
Учёные выяснили: сидячий образ жизни сбивает регуляцию аппетита и ведёт к набору жира
Стеклянная губка Monorhaphis chuni живёт более 11 000 лет
Редкие кадры: как человеческий эмбрион внедряется в матку — научный прорыв
ПДД: при свободной правой полосе запрещается ехать по левой
Секреты полезного бабл-ти: готовим популярный напиток дома без вреда для фигуры
Витамин K в уходе: секрет против темных кругов и покраснений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.