Диета принцессы Дианы: бывший шеф-повар раскрыл, какую еду она избегала

Шоу-бизнес » Зарубежный

Бывший шеф-повар принцессы Дианы Даррен МакГрэди, работавший с ней четыре года до трагической гибели в 1997 году, раскрыл особенности её питания.

Принцесса Диана открывает Paisley Centre и посещает Accord Hospice
Фото: flickr.com by Джон Макинтайр, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Принцесса Диана открывает Paisley Centre и посещает Accord Hospice

В интервью он подчеркнул, что Диана придерживалась строгой диеты, исключавшей свинину и почти все виды красного мяса.

"Говядина появлялась в меню только тогда, когда принцы Уильям и Гарри возвращались из школы-интерната. Для гостей иногда готовили баранину, но в основном её рацион состоял из курицы, рыбы и вегетарианских блюд", — отметил МакГрэди.

Повар, ранее 11 лет обслуживавший королеву Елизавету II, кардинально изменил стиль приготовления для Дианы: "Я перешёл от тяжёлых соусов и сливок королевы к лёгкой пище с минимумом жиров и углеводов".

Принцесса тщательно контролировала питание, компенсируя углеводы тренировками, а МакГрэди регулировал жиры в её блюдах.

При этом сыновья Дианы, несмотря на королевское воспитание, предпочитали простую еду: пиццу, бургеры, спагетти с фрикадельками, курицу в сливочном соусе и десерты вроде бананового флана. Для них принцесса разрешала отступать от своих правил, превращая редкие семейные ужины в праздник комфортной пищи.

Диана принцесса Уэльская (англ. Diana, Princess of Wales, урождённая Диана Фрэнсис Спенсер (англ. Diana Frances Spencer), также известная как принцесса Диана, леди Диана или леди Ди; 1 июля 1961[…], Сандрингемский дворец, Сандрингем, Норфолк, Восточная Англия, Англия, Великобритания — 31 августа 1997[…], , XIII округ Парижа, Франция[…]) — член Британской королевской семьи, первая жена Чарльза, принца Уэльского (с 8 сентября 2022 года — короля Великобритании Карла III), мать Уильяма, принца Уэльского и принца Гарри, герцога Сассекского.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
