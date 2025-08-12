Диета принцессы Дианы: бывший шеф-повар раскрыл, какую еду она избегала

Бывший шеф-повар принцессы Дианы Даррен МакГрэди, работавший с ней четыре года до трагической гибели в 1997 году, раскрыл особенности её питания.

В интервью он подчеркнул, что Диана придерживалась строгой диеты, исключавшей свинину и почти все виды красного мяса.

"Говядина появлялась в меню только тогда, когда принцы Уильям и Гарри возвращались из школы-интерната. Для гостей иногда готовили баранину, но в основном её рацион состоял из курицы, рыбы и вегетарианских блюд", — отметил МакГрэди.

Повар, ранее 11 лет обслуживавший королеву Елизавету II, кардинально изменил стиль приготовления для Дианы: "Я перешёл от тяжёлых соусов и сливок королевы к лёгкой пище с минимумом жиров и углеводов".

Принцесса тщательно контролировала питание, компенсируя углеводы тренировками, а МакГрэди регулировал жиры в её блюдах.

При этом сыновья Дианы, несмотря на королевское воспитание, предпочитали простую еду: пиццу, бургеры, спагетти с фрикадельками, курицу в сливочном соусе и десерты вроде бананового флана. Для них принцесса разрешала отступать от своих правил, превращая редкие семейные ужины в праздник комфортной пищи.

