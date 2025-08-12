Тимати тайно женился? Загадочное кольцо Валентины Ивановой породило волну слухов

У возлюбленной Тимати заметили кольцо на безымянном пальце после рождения дочери

Поклонники рэпера Тимати и модели Валентины Ивановой обсуждают возможное тайное бракосочетание пары после обнаружения у девушки кольца на безымянном пальце.

Фото: commons.wikimedia.org by Минобороны России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Тимати

Украшение заметили на фотографиях с выписки Ивановой из роддома 2 августа, где она родила дочь Эмму. Широкое кольцо без камней на правой руке модели вызвало ассоциации с обручальным символом, хотя у самого Тимати аналогичного аксессуара на опубликованных снимках не видно.

Пара пока не комментирует слухи. Ранее Иванова заявляла о скептическом отношении к официальному браку: "Штамп в паспорте не даёт гарантий — расставание может случиться как с ним, так и без".

Примечательно, что на родах присутствовала мама рэпера Симона Юнусова, которая лично перерезала пуповину новорождённой. В соцсетях она тепло написала: "Наша семья стала больше! У Алисы и Ратмира появилась сестренка", назвав Тимати и Валентину "папой" и "мамой", но избегая термина "жена".

Наблюдательные фанаты отмечают, что кольцо появилось именно после родов, а открытое упоминание "семьи" в посте бабушки усилило подозрения. Тимати продолжает заниматься бизнес-проектами, а Иванова сосредоточена на восстановлении после рождения третьего ребенка рэпера. Официального подтверждения или опровержения от пары не поступало.

