Памела Андерсон готовит пикантные огурчики с тайным ингредиентом: секрет маринования

0:48
Шоу-бизнес

Актриса Памела Андерсон занялась маринованием урожая. Звезда Голливуда придаёт особый вкус огурцам благодаря необычной приправе.

Актриса Памела Андерсон
Фото: Инстаграм Памеллы Андерсон by неизвестен is licensed under public doman
Актриса Памела Андерсон

Памела Андерсон показала себя образцовой хозяйкой. Она опубликовала в социальных сетях серию красивых снимков с сельским колоритом.

Актриса замариновала пикантные огурчики с добавлением тайного ингредиента — съедобных лепестков роз.

Звезда продаёт свои соления. Стоимость разносолов — 35 долларов за баночку. Знаменитость обещает, что вся выручка с продаж пойдёт на спасение редких видов животных, живущих в дикой природе.

Ранее Памела Андерсон обвинила Сильвестра Сталлоне в непристойном предложении.

Уточнения

Паме́ла Дени́з А́ндерсон (англ. Pamela Denise Anderson; род. 1 июля 1967, Ледисмит, Британская Колумбия) — американская актриса и фотомодель канадского происхождения. Наиболее известна ролью Си Джей Паркер в телесериале «Спасатели Малибу».

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
