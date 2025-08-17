Памела Андерсон готовит пикантные огурчики с тайным ингредиентом: секрет маринования

Актриса Памела Андерсон занялась маринованием урожая. Звезда Голливуда придаёт особый вкус огурцам благодаря необычной приправе.
Памела Андерсон показала себя образцовой хозяйкой. Она опубликовала в социальных сетях серию красивых снимков с сельским колоритом.
Актриса замариновала пикантные огурчики с добавлением тайного ингредиента — съедобных лепестков роз.
Звезда продаёт свои соления. Стоимость разносолов — 35 долларов за баночку. Знаменитость обещает, что вся выручка с продаж пойдёт на спасение редких видов животных, живущих в дикой природе.
Ранее Памела Андерсон обвинила Сильвестра Сталлоне в непристойном предложении.
Паме́ла Дени́з А́ндерсон (англ. Pamela Denise Anderson; род. 1 июля 1967, Ледисмит, Британская Колумбия) — американская актриса и фотомодель канадского происхождения. Наиболее известна ролью Си Джей Паркер в телесериале «Спасатели Малибу».
