Слёзы Дженнифер Энистон: Друзья оплакивали Мэттью Перри задолго до трагедии – что скрывалось за кулисами?

Энистон: актёры Друзей оплакивали Перри при жизни из-за его борьбы с зависимостью

Дженнифер Энистон делала душераздирающее признание: актерский состав "Друзей" начал скорбеть о Мэттью Перри задолго до его смерти в октябре 2023 года.

Фото: commons.wikimedia.org by HHSgov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дженнифер Энистон

Причиной стала изматывающая борьба актёра с зависимостью.

"У меня было чувство, будто мы оплакивали его годами. Ему было невыносимо тяжело", — заявила Энистон в интервью Vanity Fair.

Она отметила, что его уход принёс облегчение: "Где-то в глубине души я рада, что он избавился от боли".

Актриса раскрыла детали их последнего общения. В день смерти Перри прислал ей трогательное сообщение со съёмочным фото: "То, что я заставил тебя смеяться, сделало мой день". Позже Энистон писала в соцсетях: "Он был частью нашей ДНК. Нас всегда было шестеро".

Несмотря на официальное заключение о смерти от кетамина, Энистон настаивает: "Он был счастлив, здоров и шёл на поправку. Бросил курить, работал над собой". По её словам, Перри "буквально жил, чтобы смешить людей", и эта миссия определила его судьбу.

Мэттью Перри скончался 23 октября 2023 года в 54 года. Экспертиза показала, что актёр неделями принимал кетамин для борьбы с депрессией, а после отказа клиники в увеличении дозы перешёл на нелегальные источники.

Уточнения

Дже́ннифер Джоа́нна Э́нистон (англ. Jennifer Joanna Aniston; род. 11 февраля 1969, Шерман-Окс, Калифорния, США) — американская актриса, кинорежиссёр и продюсер, наиболее известна как исполнительница роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале канала NBC «Друзья» (1994—2004), за которую она была удостоена премий «Эмми» (2002) и «Золотой глобус» (2003).



Мэ́ттью Лэ́нгфорд Пе́рри (англ. Matthew Langford Perry; 19 августа 1969, Уильямстаун, Беркшир, Массачусетс, США — 28 октября 2023, Лос-Анджелес, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — канадо-американский актёр и сценарист, наиболее известный по роли Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья» (1994—2004), а также ролям в таких фильмах как «Поспешишь — людей насмешишь» (1997), «Девять ярдов» (2000) и «Папе снова 17» (2009).



