Взыскание долгов: армия штрафов и ипотека лишили Смольянинова* автомобиля

Автомобиль Артура Смольянинова* изъят за долги в 290 тысяч рублей

Судебные приставы конфисковали автомобиль актёра Артура Смольянинова*. Машину — Mazda CX-5 — изъяли 9 августа с улицы Генерала Тюленева в Москве.

Фото: soccer.ru by Unknown author, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Артур Смольянинов

Как сообщает Telegram-канал Baza, причиной стали долги артиста: 190 тыс. рублей штрафов и 100 тыс. рублей просрочки по ипотеке. Автомобиль отправили на спецстоянку и вскоре реализуют на торгах для погашения задолженности.

По данным источника, последние три года машиной пользовалась мать Смольянинова. В марте 2025 года авто попало в аварию — у него серьёзно повреждена передняя часть.

Напомним, актёр уехал из России после начала СВО.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Арту́р Серге́евич Смольяни́нов (род. 27 октября 1983, Москва) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, певец и автор песен.



