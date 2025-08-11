Взыскание долгов: армия штрафов и ипотека лишили Смольянинова* автомобиля

Судебные приставы конфисковали автомобиль актёра Артура Смольянинова*. Машину — Mazda CX-5 — изъяли 9 августа с улицы Генерала Тюленева в Москве.
Как сообщает Telegram-канал Baza, причиной стали долги артиста: 190 тыс. рублей штрафов и 100 тыс. рублей просрочки по ипотеке. Автомобиль отправили на спецстоянку и вскоре реализуют на торгах для погашения задолженности.
По данным источника, последние три года машиной пользовалась мать Смольянинова. В марте 2025 года авто попало в аварию — у него серьёзно повреждена передняя часть.
Напомним, актёр уехал из России после начала СВО.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Арту́р Серге́евич Смольяни́нов (род. 27 октября 1983, Москва) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, певец и автор песен.
