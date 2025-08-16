Илья Соболев рассказал о создании мема Сам решу: как простая фраза взорвала соцсети

Илья Соболев высказался о завирусившемся меме с сыном Розы Сябитовой

Комик Илья Соболев объяснил, как случайно создал мем, который мгновенно стал вирусным в социальных сетях.

Илья Соболев

В шоу Павла Воли получился интересный момент, который взорвал соцсети.

Соболев признался, что вовсе не помышлял, что его вопрос и ответ на него произведёт такой эффект. Он был уверен, что данный фрагмент вырежут из эфира. Он поблагодарил авторов шоу за то, что они оставили этот вирусный контент.

В беседе с сыном телесвахи Розы Сябитовой Соболев поинтересовался у молодого человека, какие девушки ему нравятся.

"Сам решу", — несколько раз повторил мужчина.

Эта фраза очень понравилась интернет-пользователям и блогерам, которые стали снимать тысячи видео с данным звуковым сопровождением.

Ранее сообщалось, что Роза Сябитова вместе со Стасом Костюшкиным сняла пародию на собственного сына.

Уточнения

Ро́за Раи́фовна Сяби́това (урождённая — Хасаншина), (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).



