Тайна раскрыта: Татьяна Лазарева* представила музыкальный альбом, записанный 15 лет назад

Телеведущая Татьяна Лазарева* анонсировала выход дебютного музыкального альбома.

Татьяна Лазарева
Фото: commons.wikimedia.org by Igor Bartashov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Татьяна Лазарева

Запись создана в 2009–2011 гг. совместно с музыкантом Дмитрием Хоронько, но никогда не публиковалась онлайн.

"Все эти годы я разводила руками на вопросы, где послушать мои песни", — призналась Лазарева в Telegram.

К своему дню рождения она получила неожиданный подарок: Хоронько инициировал релиз пластинки на мировых стримингах.

"Исключены российские площадки, но я благодарна до слёз", — отметила артистка, особо поблагодарив продюсера Соню Шац.

Альбом включает 12 композиций, среди которых дуэт "Когда проходит молодость" с экс-супругом Михаилом Шацем**. Физическая версия пластинки была готова ещё в 2011 году, однако до 2025 года записи оставались недоступными для широкой аудитории. 

* признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** внесён в реестр иноагентов по решению Минюста РФ

Уточнения

Татья́на Ю́рьевна Ла́зарева (род. 21 июля 1966, Новосибирск) — российская актриса телевидения и дубляжа, телеведущая, певица, ютубер, общественный деятель.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
