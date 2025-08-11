Тайна раскрыта: Татьяна Лазарева* представила музыкальный альбом, записанный 15 лет назад

Телеведущая Татьяна Лазарева* анонсировала выход дебютного музыкального альбома.
Запись создана в 2009–2011 гг. совместно с музыкантом Дмитрием Хоронько, но никогда не публиковалась онлайн.
"Все эти годы я разводила руками на вопросы, где послушать мои песни", — призналась Лазарева в Telegram.
К своему дню рождения она получила неожиданный подарок: Хоронько инициировал релиз пластинки на мировых стримингах.
"Исключены российские площадки, но я благодарна до слёз", — отметила артистка, особо поблагодарив продюсера Соню Шац.
Альбом включает 12 композиций, среди которых дуэт "Когда проходит молодость" с экс-супругом Михаилом Шацем**. Физическая версия пластинки была готова ещё в 2011 году, однако до 2025 года записи оставались недоступными для широкой аудитории.
* признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** внесён в реестр иноагентов по решению Минюста РФ
Татья́на Ю́рьевна Ла́зарева (род. 21 июля 1966, Новосибирск) — российская актриса телевидения и дубляжа, телеведущая, певица, ютубер, общественный деятель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.