Как влажная майка: Соболев описал неудачный эксперимент с нейросетями

Соболев рассказал о неудачном эксперименте с нейросетями для юмора
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Комик Илья Соболев раскрыл неудачный эксперимент с использованием нейросетей для создания юмора.

Илья Соболев
Фото: Telegram by Telegram-канал Ильи Соболева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Илья Соболев

Артист признался, что неоднократно пробовал генерировать шутки через ИИ, но окончательно отказался от этой идеи из-за неестественности результата.

"Это как надеть чужую влажную майку — хочется снять и помыться", — объяснил Соболев свои ощущения в интервью Telegram-каналу "Звездач".

По его словам, ИИ-материал вызывает отторжение и не может заменить авторский стиль.

Также артист затронул тему плагиата среди начинающих комиков. Соболев подчеркнул, что юмористам необходимо пройти собственный творческий путь: "Заимствованный материал выдавать за свой можно лишь став известным, и только если умеешь это делать незаметно".

Он предупредил, что ворованные шутки разрушают репутацию и профессиональный рост.

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации нервных сетей (биологических нейронных сетей) — сетей нервных клеток (нейронов) живого организма.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
