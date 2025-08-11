Как влажная майка: Соболев описал неудачный эксперимент с нейросетями

Соболев рассказал о неудачном эксперименте с нейросетями для юмора

Комик Илья Соболев раскрыл неудачный эксперимент с использованием нейросетей для создания юмора.

Артист признался, что неоднократно пробовал генерировать шутки через ИИ, но окончательно отказался от этой идеи из-за неестественности результата.

"Это как надеть чужую влажную майку — хочется снять и помыться", — объяснил Соболев свои ощущения в интервью Telegram-каналу "Звездач".

По его словам, ИИ-материал вызывает отторжение и не может заменить авторский стиль.

Также артист затронул тему плагиата среди начинающих комиков. Соболев подчеркнул, что юмористам необходимо пройти собственный творческий путь: "Заимствованный материал выдавать за свой можно лишь став известным, и только если умеешь это делать незаметно".

Он предупредил, что ворованные шутки разрушают репутацию и профессиональный рост.

