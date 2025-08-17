Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роза Сябитова поблагодарила Илью Соболева за внезапную славу сына
Идеальные сосиски: раскроем секреты правильной варки — 3 ключевых правила
В Калуге представили кроссовер Tenet T7 на базе Chery Tiggo 7L
Зарплата от 1 млн: эксперт назвал самые прибыльные профессии
Топ-20 городов для поколения Z: как выбрать идеальное место для вечеринок
Эксперты: прогулки и физическая активность снижают хронический стресс
Ученые смогли воскресить давно умершее животное
Как быстро растут мышцы: эксперт раскрыл реальные сроки и факторы, влияющие на прогресс
Пудры с эффектом блюра: секрет идеальной кожи без фильтров и фотошопа в 2025 году

Ксения Собчак раскрыла секреты стиля преппи: что нужно знать, чтобы быть в тренде

Ксения Собчак объяснила, как составить образ в стиле преппи
0:45
Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак рассказала, как одеваться в новомодном стиле преппи.

Журналистка Ксения Собчак
Фото: ВК-аккаунт Ксении Собчак by неизвестен is licensed under public doman
Журналистка Ксения Собчак

Ксения Собчак обратила внимание на набирающий популярность среди молодых людей стиль преппи.

"Он стремительно набирает обороты не только на подиумах, но и в повседневной жизни. Так ещё и аналитики наблюдают бум интереса к этому направлению", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Знающая толк в моде журналистка посоветовала тем, кто хочет быть в тренде, выбирать неброские цвета в одежде, стремиться к многослойности и делать акцент на очках и головных уборах.

Ранее Ксения Собчак поспешила вперёд всех помодничать в очень необычной обуви.

Уточнения

Преппи (от англ. preparatory — подготовительный) — это стиль в одежде, произошедший от формы учащихся «college preparatory schools» — престижных частных школ, готовящих к поступлению в элитные высшие учебные заведения. Стиль преппи характеризуется смесью делового стиля и smart casual и подразумевает опрятность, элитность и удобство.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Зоологи: кошки видят в темноте в 6 раз лучше людей благодаря слою клеток тапетуму
Домашние животные
Зоологи: кошки видят в темноте в 6 раз лучше людей благодаря слою клеток тапетуму Аудио 
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Авто
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику
Авто
Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику Аудио 
Популярное
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души

Такаши Нихира превратил Honda CB1100EX в уникальный кастом в стиле Brat, оставив от оригинала лишь бак и создав всё остальное вручную.

Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику
Зоологи: кошки видят в темноте в 6 раз лучше людей благодаря слою клеток тапетуму
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Хотите спокойного друга? Эти кошки созданы для объятий, а не для бега
Алла Пугачёва делает неожиданный шаг: уход из гражданства стал ответом на угрозы
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Последние материалы
Ветеринар: собака отказывается от еды из-за стресса или доминирования другого животного
BMW 325i выдержал миллион километров на испытаниях Mobil Oil
Захламление и долгострой: как не лишиться земельного участка в России
Крехтование картофеля: раскрыт старинный способ хранения без погреба — вся зима с урожаем
Эта европейская страна открыла двери для цифровых кочевников: узнайте все детали новой визы
Ветеринары: мяуканье кошки перед лотком может быть признаком цистита или запора
Лучшие праймеры для ресниц с кератином, которые увеличивают объём и заботятся о красоте глаз
Google представил новую функцию виртуальной примерки одежды онлайн
Эмили Балсетис: узкий фокус внимания во время бега помогает не сбиться с пути
Лишний вес замедляет заживление ран и осложняет операции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.