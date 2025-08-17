Ксения Собчак раскрыла секреты стиля преппи: что нужно знать, чтобы быть в тренде

Журналистка Ксения Собчак рассказала, как одеваться в новомодном стиле преппи.
Ксения Собчак обратила внимание на набирающий популярность среди молодых людей стиль преппи.
"Он стремительно набирает обороты не только на подиумах, но и в повседневной жизни. Так ещё и аналитики наблюдают бум интереса к этому направлению", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Знающая толк в моде журналистка посоветовала тем, кто хочет быть в тренде, выбирать неброские цвета в одежде, стремиться к многослойности и делать акцент на очках и головных уборах.
Ранее Ксения Собчак поспешила вперёд всех помодничать в очень необычной обуви.
Преппи (от англ. preparatory — подготовительный) — это стиль в одежде, произошедший от формы учащихся «college preparatory schools» — престижных частных школ, готовящих к поступлению в элитные высшие учебные заведения. Стиль преппи характеризуется смесью делового стиля и smart casual и подразумевает опрятность, элитность и удобство.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Такаши Нихира превратил Honda CB1100EX в уникальный кастом в стиле Brat, оставив от оригинала лишь бак и создав всё остальное вручную.