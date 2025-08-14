Вся правда о доходах Подольской и Преснякова: вот кто главный добытчик в звёздной семье

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Путь Натальи Подольской к славе начался с яркого старта на "Фабрике звёзд", а затем последовало и престижное выступление на "Евровидении" в 2005 году, однако, как отмечает продюсер Сергей Дворцов в беседе с изданием "Страсти", в последние годы фокус внимания сместился с сольной карьеры певицы на её семейную жизнь.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Владимир Пресняков и Наталья Подольская

"Она выбрала семью. У них отличная семья. Вместе с мужем Владимиром Пресняковым Наташа ещё и ездит "бонусом" по корпоративам. Без мужа крайне редко её хотят видеть, как правило, их заказывают вдвоём", — заявил Дворцов.

Что касается материальной стороны, то, по словам Дворцова, доходы Натальи и Владимира сопоставимы, разница в гонорарах невелика. Важно, что они ведут общий бюджет, что говорит о гармонии в их финансовой жизни.

Продюсер уверен, что именно в тандеме с Пресняковым Наталья сейчас наиболее востребована на мероприятиях, однако за годы совместной жизни Подольская успела наладить связи с влиятельными людьми в шоу-бизнесе. Это, по мнению Дворцова, открывает перед ней перспективы для дальнейшего развития и достижения успеха даже без постоянного участия мужа.

Уточнения

Ната́лья Ю́рьевна Подо́льская (род 20 мая 1982, Могилёв) — белорусская и российская поп-певица, участница «Фабрики звёзд-5», представлявшая Россию на конкурсе песни «Евровидение-2005».

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
