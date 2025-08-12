Печальный поворот судьбы: почему Гуф не пришёл на похороны Паши Техника?

Экс-жена Паши Техника призналась, что не переносит Гуфа из-за его образа жизни

Бывшая жена покойного рэпера Паши Техника объяснила, почему рэпер Гуф не присутствовал на похоронах приятеля.

Фото: ВК-аккаунт Паши Техника by неизвестен is licensed under public doman Рэпер Паша Техник

Экс супруга рэпера Паши Техника Ева Карицкая раскрыла причину игнорирования Гуфом похорон Паши Техника.

Женщина считает, что Алексей Долматов (более известный как Гуф), негативно влиял на Павла Ивлева (настоящее имя Паши Техника).

По словам Карицкой, она прекратила общение с Гуфом из-за нелюбви к его стилю жизни. При этом она отметила, что личных конфликтов с музыкантом у неё не было.

Как пишет Газета.Ru, Ева отметила, что единственным положительным моментом, связанным с Алексеем Долматовым, является музыкальный альбом "Город дорог".

Рэпер Павел Ивлев ушёл из жизни в апреле текущего года, находясь в Таиланде, в возрасте сорока лет. Проводы артиста состоялись в столичном регионе и привлекли огромное количество фанатов.

Сам же Гуф, поддерживавший дружеские связи с умершим коллегой, проигнорировал данное мероприятие, ограничившись отправкой символического венка с выражением соболезнования.

Бывшая жена исполнителя озвучивала список лиц, кого, по её мнению, можно считать ответственными за трагический уход Паши Техника.

Уточнения

Гуф (настоящее имя — Алексе́й Серге́евич Долма́тов; род. 23 сентября 1979, Москва) — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR. Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «ZM Nation».



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.