Как представили Газманова-младшего на юбилее Ленобласти: музыкант не выдержал и схватился за голову

Родиону Газманову не понравилось, когда его представили как депутата
1:08
Шоу-бизнес

2 августа в Киришах прошло мероприятие, посвящённое 98-летию Ленинградской области, на котором среди прочих известных личностей выступил Родион Газманов. Ведущий, представляя музыканта, начал перечислять его достижения, однако это вызвало небольшую неловкость.

Родион Газманов
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Родион Газманов

Перед выходом на сцену Родион попросил его представить но когда ведущий начал говорить о карьере, связанной не только с музыкой, ситуация стала комичной. Газманов согласился с тем, что он певец и композитор, но когда речь зашла о его депутатской деятельности, он попытался остановить ведущего. Тем не менее тот продолжил и упомянул, что Родион — сын знаменитого артиста Олега Газманова, а также вспомнил о его детских хитах.

В результате Родион не смог сдержать эмоций и выразил своё недовольство жестом "фейспалм", после чего ему ничего не оставалось, как покинуть кадр и направиться к зрителям. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Свита короля".

Уточнения

Родио́н Оле́гович Газма́нов (род. 3 июля 1981, Калининград) — советский и российский эстрадный певец, музыкант, поэт, актёр, ведущий, телеведущий «Первого канала» (2018—2019), телеканала «Russian MusicBox» (2016—2017), предприниматель, финансист и бизнесмен, сын эстрадного певца Олега Газманова.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
