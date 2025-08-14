Как представили Газманова-младшего на юбилее Ленобласти: музыкант не выдержал и схватился за голову

2 августа в Киришах прошло мероприятие, посвящённое 98-летию Ленинградской области, на котором среди прочих известных личностей выступил Родион Газманов. Ведущий, представляя музыканта, начал перечислять его достижения, однако это вызвало небольшую неловкость.
Перед выходом на сцену Родион попросил его представить но когда ведущий начал говорить о карьере, связанной не только с музыкой, ситуация стала комичной. Газманов согласился с тем, что он певец и композитор, но когда речь зашла о его депутатской деятельности, он попытался остановить ведущего. Тем не менее тот продолжил и упомянул, что Родион — сын знаменитого артиста Олега Газманова, а также вспомнил о его детских хитах.
В результате Родион не смог сдержать эмоций и выразил своё недовольство жестом "фейспалм", после чего ему ничего не оставалось, как покинуть кадр и направиться к зрителям. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Свита короля".
Родио́н Оле́гович Газма́нов (род. 3 июля 1981, Калининград) — советский и российский эстрадный певец, музыкант, поэт, актёр, ведущий, телеведущий «Первого канала» (2018—2019), телеканала «Russian MusicBox» (2016—2017), предприниматель, финансист и бизнесмен, сын эстрадного певца Олега Газманова.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.