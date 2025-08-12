Николай Сердюков устал от обвинений: какая разница, кто сколько зарабатывает?

Евгения Кривцова встала на защиту малообеспеченного мужа Ксении Бородиной

Блогер Евгения Кривцова вступилась за супруга Ксении Бородиной на фоне всеобщего хейта в адрес Николая Сердюкова.

Фото: ВК-аккаунт Ксении Бородиной by неизвестен is licensed under public doman Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков

В эфире программы "Переговорка", популярный блогер Евгения Кривцова высказала своё отношение к отрицательным комментариям относительно Николая Сердюкова, являющегося мужем телезвезды Ксении Бородиной.

Причиной нападок послужило утверждение, будто заработок Николая существенно ниже доходов жены, вследствие чего некоторые называют его "содержанцем".

"Какая разница, кто сколько зарабатывает?! Иногда люди зарабатывают миллиарды, но они могут быть настолько несчастны в браке. А здесь люди любят друг друга. Коля всегда поддерживает Ксюшу", — цитирует слова блогера "Радио 1".

Евгения считает, что Сердюков, которого считают малообеспеченным, — именно тот мужчина, который нужен Бородиной.

Кривцова подчеркнула, что знакома с Сердюковым ещё со врёмен его первых семейных отношений и находит абсолютно неоправданными упрёки, выдвигаемые против него. Она убеждена, что союз супругов основывается исключительно на искреннем чувстве друг к другу.

Её удивляет, каким образом Николай справляется с постоянным потоком негативных отзывов в свой адрес. Авторитетная представительница блогосферы твёрдо заявляет, что любая критика в отношении Сердюкова совершенно беспочвенна.

